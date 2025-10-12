כבר קרוב לעשור שתושבי היישוב המשלב גבעות, עולים מדי חג סוכות לירושלים לקיים את מצוות החג, באירוע קהילתי שהפך למסורת מרגשת ומאחדת.

העלייה המשותפת נועדה לחזק את רוח הקהילה, לשלב בין דורות, ולהביא לידי ביטוי את הערבות ההדדית והאמונה המאפיינות את תושבי המקום.

מדי שנה משתתפים באירוע עשרות מתושבי היישוב משפחות, צעירים וילדים הצועדים יחדיו ברוח חג הסוכות ובשמחתו.

אחד ממארגני האירוע סיפר: “העלייה שלנו היא דרך לחגוג את הסוכות מתוך אחדות ושמחה. זו הזדמנות לעצור את השגרה, לצאת אל ההרים ולחוות את משמעות החג ביחד".

תושב ותיק מהיישוב הוסיף: "עבורנו זו כבר הרבה מעבר למסורת - זו חוויה שמחברת בין דורות. ההורים והילדים הולכים יחד, שרים, מתפללים ומרגישים חלק ממשהו גדול".