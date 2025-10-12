ח"כ עמית הלוי (הליכוד) תקף הערב (ראשון) את ההסכם שהושג לסיום הלחימה, ותיאר אותו כ"ההיפך מניצחון במלחמה".

הוא אמר כי לא יגיע לנאום המתכונן של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחר בכנסת. "גם מי שסבור שנאלצנו לחתום עליו, לא צריך לחגוג אותו".

"אחרי הטבח האכזרי בתולדות המדינה, ואחרי למעלה מאלף חיילים הרוגים ואלפי פצועים - ישראל מסכימה להקמת מדינה פלסטינית על שטחי מולדת בעזה, ל'בנאם' את הסכסוך, לאפשר לאויבות האנטישמיות שלה תורכיה וקטאר אחיזה כאן, להותיר את החמאס והתשתית הניאו נאצית שלו על כנם בשיא כוחם, ולהוסיף לו אלפי ארכי-רוצחים שיחזרו לשורותיו כדי להמשיך בתכניתו להשמדת ישראל. אני מתרגש עם כל חטוף ששב למשפחתו. ליבי עם החיילים והאזרחים שרוצים לשוב לשגרה, אפשר גם לדבר על האילוצים והלחצים המוטרפים מבית ומחוץ שהביאונו הלום, אבל בשום אופן לא לחגוג", הסביר הלוי את עמדתו.

הוא הוסיף כי לדעתו "צריך לומר את האמת לציבור, להרכין ראש בכאב ובענווה מול הכישלון הצבאי, להפיק לקחים ולתכנן את צעדינו, כדי לנצח בעתיד. בכל מקרה לא לקיים מליאת 'ניצחון' שכולה אשליה ומיצג שווא. לכן, לא אוכל להשתתף בכינוס הפרלמנטרי עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וצוותו".