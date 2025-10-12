מרגלית בן לולו, בת זוגו של האסיר היהודי הביטחוני נעם אלימלך, התראיינה היום לערוץ 7 וקראה לשחרור כלל האסירים היהודים. לדבריה, תחושת שמחה על רקע עסקת שחרור החטופים מלווה בתחושת עוול כלפי האסירים היהודים שטרם שוחררו.

בן לולו אמרה, "אנחנו משפחות האסירים היהודים הלאומיים, שמחים כל כך, סוף סוף שהחטופים חוזרים הביתה אחרי שנתיים ארוכות ונוראיות בשבי, והשמחה הזאת שהיא מעולה בעצב נוראי, עשרות ומאות ואלפים של מחבלים רוצחים שמשתחררים מבית הכלא עם דם על הידיים לאחר שאנסו ורצחו תינוקות יהודים. אנחנו פונים לנשיא המדינה, אנחנו קוראים אליך, תשחרר את אחים שלנו ישחרר אותה מהכלא עכשיו את כולם, לא אחד, לא שתיים, את כולם"

"בן הזוג שלי הוא גם אסיר לאומי, הוא יהודי. הוא מואשם בתקיפת ערבי, וקיבל מאסר לאחת עשרה שנים בכלא, שזה גם עונש שלעצמו לא הגיוני בכלל. ערבי שתוקף יהודים מקבל ארבע שנים בלחץ ומשתחרר על שליש ומקבלים טיפול ושיקום בכלא, האסירים היהודים נלחמים כל דבר בשיניים ולא מקבלים. אנחנו מבקשים ממך הנשיא שתיתן להם הזדמנות מחדש ותחון אותם".

בהמשך תיארה בן לולו את רצונה להקים משפחה לצד בן זוגה מחוץ לכותלי הכלא, "אני ונועם רוצים בעזרת להקים בית נאמן בישראל, לבנות בית של אהבה, של תורה, של שמחה. אנחנו רוצים לעשות בחוץ, לא בבית הכלא, לא דרך סורגים, לא שהילדים צריכים לבוא לבקר את אבא שלהם פעם בחודש, פעם בשבועיים. מגיעה להם הזדמנות, מגיע להם לאסירים היהודים שישחררו אותם, בעת שמשחררים כל כך הרבה מחבלים רוצחים שנשפטו לחמישים ואחת מאסרי עולם, מגיע להם ששחררו אותם".