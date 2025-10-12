דברי הרמטכ"ל דובר צה"ל\

הרמטכ"ל אייל זמיר מסר הערב (ראשון) הצהרה בה אמר כי הלחץ הצבאי שהופעל מתחילת המלחמה, לצד מהלך מדיני משלים, מהווים ניצחון על חמאס.

"הלחץ הצבאי שהפעלנו בשנתיים האחרונות, יחד עם המהלך המדיני המשלים מהווים ניצחון על חמאס. נמשיך במימוש יתר יעדי המלחמה - במעשינו, אנו מעצבים מחדש את פני המזרח התיכון ואת אסטרטגיית הביטחון שלנו לשנים הבאות", אמר זמיר.

הוא הדגיש כי שיקול מרכזי בכל מהלך הלחימה היה ביטחונם של הלוחמים והחטופים, וכי ההחלטות התקבלו מתוך מחשבה זהירה במטרה לצמצם סיכונים. "ביטחונם של לוחמינו בקרב ושל החטופים בשבי עמדו לנגד עיני כשיקול מרכזי בכל מהלך הלחימה. פעלנו בדיוק ובמקצועיות, בשיטתיות ובאחריות. קיבלנו החלטות מורכבות על מנת לא לסכן את שלומם של החטופים ולצמצם באופן משמעותי נפגעים לכוחותינו".

בהתייחסותו לפעילות היחידות בשטח פנה הרמטכ"ל ישירות למפקדי צה"ל וללוחמיו, ושיבח את נחישותם וההתמדה במבצעים. "מפקדי צה"ל ולוחמיו, ראיתי את הנחישות שלכם להשיב את החטופים הביתה. ראיתי את העיניים הבורקות מעבר למסך העייפות, את האמונה בצדקת הדרך. עשיתם זאת, הבאתם את היום".