כמיטב המסורת הנמשכת למעלה מעשור, בלילה של הושענא רבה, שעות ספורות לפני שחרור החטופים, ייערך לימוד וניגון, לגברים, לנשים ולנוער, במלון שבע הקשתות בהר הזיתים, בארגון של קרן אביה ובעידוד משרד המורשת.

הלימוד ייערך בסימן 90 שנה להסתלקותו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ו-20 שנה לעקירת ישובי גוש קטיף.

לחצו כאן להרשמה להסעות ולפרטים נוספים על ליל הושענא רבה בהר הזיתים

באירוע יקחו חלק ד"ר אייל דוידסון, הרב פרופ' יגאל שפרן, הרב ליאו די, הרב סא"ל הראל קצין, הרב מאיר גולדויכט, הרב דודי פוטש, הרב בן ציון אלגזי, הרב ד"ר יוני מילוא, הרב יוני לביא, הרב גבי קדוש (לשעבר רב הישוב גני טל ת"ו), הרב דב זינגר והרב ראם הכהן.

לקראת הזריחה יצאו הלומדים למצפה רחבעם לתפילה חגיגית ולאמירת הושענות מרגשת מול מקום המקדש.