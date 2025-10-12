נתניהו: מחר ישובו בנים לגבולם, זה אירוע היסטורי וידאו: לע"מ | תמונה: חיים גולדברג, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת לקראת שובם של החטופים לישראל מחר במסגרת העסקה עם חמאס.

"זהו ערב מרגש. ערב של דמעות, ערב של שמחה, כי מחר ישובו בנים לגבולם. זה אירוע היסטורי שמוהל עצב על שחרור מרצחים - ושמחה על השבת חטופים. זה אירוע היסטורי שהיו כאלה שלא האמינו שיקרה. אבל הלוחמים שלנו האמינו. רבים בעם האמינו. ואני האמנתי", פתח נתניהו.

"אני יודע שיש הרבה מחלוקות בתוכנו. אבל ביום הזה, ואני מקווה שגם בתקופה שבפתח, יש לנו את כל הסיבות לשים אותן בצד. כי בכוחות משותפים אנחנו השגנו ניצחונות אדירים. ניצחונות שהפליאו את העולם כולו. ואני רוצה להגיד: בכל מקום שנלחמנו - ניצחנו", הוסיף ראש הממשלה. "באותה מידה אני חייב להגיד לכם: המערכה לא תמה. יש עדיין אתגרים ביטחוניים גדולים מאוד לפנינו. חלק מאויבינו מנסים להשתקם כדי לתקוף אותנו שוב. וכמו שאומרים אצלנו - 'אנחנו על זה'".

נתניהו ציין עוד כי "יש גם הזדמנויות גדולות שלא ידענו כמותן - דווקא בגלל הניצחונות שהבאנו. אני משוכנע שבכוחות משותפים אנחנו נתגבר על האתגרים ונממש את ההזדמנויות".

הוא התייחס למשפחות החטופים ואמר "במהלך המלחמה, רעייתי ואני נפגשנו פעמים רבות עם משפחות החטופים. ראינו את הכאב שלהן, את הגעגועים, את הדמעות. המפגשים האלה ליוו אותי בכל החלטה שקיבלתי במלחמה. חיבקנו את המשפחות, והבטחתי להן: 'אני לא אשקוט עד שאחזיר את יקיריכן'.

ראש הממשלה גם הודה ללוחמים ולמשפחות השכולות. "אני מבקש להודות לחיילי צה"ל, למפקדים, לכוחות הביטחון, למשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל, לפצועינו הגיבורים שנושאים את כאבם בגוף ובנפש, ואני מבקש להודות לכם, אזרחי ישראל. אתם שעמדתם איתן, יום אחר יום, באהבה למדינתנו ובאמונה בצדקת דרכנו.

מחר זו תחילתה של דרך חדשה. דרך של בנייה, דרך של ריפוי, ואני מקווה - דרך של איחוד לבבות. יחד נמשיך לחזק את המדינה שלנו, יחד נמשיך לנצח, ובעזרת השם - יחד נבטיח את נצח ישראל", סיכם.