כלי תקשורת עזתים דיווחו היום (ראשון) כי סאלח אל-ג'עפראווי, משפיען רשת עזתי שהפך למוכר ברחבי הרשתות החברתיות והסית נגד ישראל תוך תמיכה בעמדות חמאס, נמצא ירוי בראשו.

לפי שעה עדיין לא ברורה אמיתות הפרסומים ומהם נסיבות חיסולו.

אל-ג'עפראווי זכה לתשומת לב בינלאומית בשל סרטונים שפרסם מהרצועה, ובמהלך המלחמה פורסמו דיווחים על מותו ואף תמונות שלו כפצוע בבית חולים - אך בהמשך תמיד חזר לפרסם את מסריו.

שמו של משפיען הרשת קשור גם לסיפור של שחיתות שהרגיז עזתים רבים. אל-ג'עפראווי, שכונה "כוכב הרשת של חמאס" אסף כספים בתואנה שהם נועדו למען אזרחי עזה - אך התברר שכל התרומות הלכו לכיסו הפרטי.