האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק אושפז היום (ראשון) בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שעבר אירוע לבבי.

על פי הדיווחים בחסידות, הערב עבר האדמו"ר הליך רפואי של צינתור.

בחסידות הוציאו הודעה חריגה בה הם קוראים לחסידים ולכלל הציבור להניח את כל עיסוקיהם ולהתפלל לרפואת האדמו"ר.

"הרבי מאוד חלש", נכתב בהודעה, "והחסידים והרבנים וכל הקהילה מקווים שהוא יצליח להתאושש כמו בפעם שעברה".

לדברי אנשי החסידות, זו לא הפעם הראשונה שהאדמו"ר מתמודד עם מצב בריאותי קשה. "בפעם שעברה שזה קרה כולם התפללו והתפילות עזרו, והרבי גם אמר אז שהתפילות מאוד עזרו", מסרו המקורבים.

"מבקשים לקחת תהילים ולהתפלל לרפואת האדמו"ר, ומקווים שהוא יחזור אלינו במהרה להנהיג את הקהילה", הוסיפו. שמו לתפילה: רבי שמואל יעקב בן יענטא.