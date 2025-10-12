ה-FBI ומשטרת פלורידה חשפו היום (ראשון) כי עצרו בימים האחרונים שני גברים החשודים בתכנון פיגוע חמור נגד בית חב"ד באורלנדו שבפלורידה ממניעים אנטישמיים.

המעצר בוצע בעיצומו של חג הסוכות, ולפי הרשויות סיכל מתקפה שהייתה עלולה להיות אחת מפיגועי הטרור הקשים ביותר שידעה המדינה.

העצורים הם ג'נאניה טולדו ולאונרדו קורונה ראמוס, שני שוהים בלתי חוקיים אזרחי ברזיל ששהו במלון באורלנדו.

על פי החשד, השניים תכננו להצית את בית חב"ד ולפוצץ את המקום באמצעות מטעני חבלה. בנוסף, החוקרים חושדים כי הם חברים בקרטל הוונצואלי "טרן דה ארגוואה", המוגדר כיום בארצות הברית כארגון טרור.

בתחקיר המעצר נחשפו התכתבויות בין השניים מתחילת חודש אוקטובר, המעידות על תכנון מפורט של הפיגוע.

על פי הפרסומים בארצות הברית, החוקרים מאמינים כי החשודים ניהלו מעקבים אחר בית חב"ד דרום אורלנדו בשבועות האחרונים, והיו "בשלבי תכנון" של מתקפה על המרכז היהודי ועל בית הספר הסמוך לו.

הפרטים המדויקים של המזימה טרם נחשפו במלואם, אך גורמים בכירים ברשויות אכיפת החוק הביעו הקלה על כך שהמזימה סוכלה בזמן. "אנו מאמינים כי מעצרם של החשודים אולי מנע את אחד מפיגועי הטרור הגדולים ביותר בהיסטוריה של פלורידה", נמסר מהרשויות.

בית חב"ד באורלנדו היה במוקד תשומת לב ביטחונית גם בעבר - לפני כשנה הוא נשרף בשריפה. טרם ברור אם יש קשר בין אותו אירוע למזימה הנוכחית.

החשודים צפויים להעמד לדין בפני בית משפט פדרלי בפלורידה בשל אישומים חמורים הכוללים קשירת קשר לביצוע פיגוע טרור, חברות בארגון טרור זר ושהייה בלתי חוקית בארצות הברית.