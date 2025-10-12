הזמר חנן בן ארי מציג ביצוע לפסוק במגילת איכה לכבוד חזרת החטופים ומשלב הקלטה מרגשת של ר' שלמה קרליבך ז"ל.

"כמה פעמים הניגון הזה התנגן בי בשנה האחרונה", כתב בן ארי ברשתות החברתיות, "התפילה הזאת שנהיה אנחנו מחדש. כמה פעמים שרתי לעצמי את הפסוק הזה שסוגר את מגילת איכה, מגילת החורבן".

"חשבתי שהוא יסגור את האלבום שבדרך ולא תכננתי להוציא אותו ככה", הוא מוסיף, "אבל עם הבשורות הטובות על החזרה הביתה של זיוי וגלי וכל האחים והאחות שלנו בער לי בבטן להוציא אותו עכשיו. עם סימפול של ר' שלמה קרליבך אהוב ליבי. זו התפילה שלי".

"החופש הוא מתנת גן עדן", כתב בן ארי לסיום, "מתרגש עם כל העם שלי. אנחנו מחכים לכם!! בוכים ומאושרים. עם ישראל חי".