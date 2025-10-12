רגע לאחר שהחל טבח השביעי באוקטובר, הבנתי את ממדי האסון. ראיתי את הסרטונים של החטופים נגררים לתוך עזה וידעתי שמדובר באירוע שמדינת ישראל לא חוותה מעולם. באותה שעה, בעלי, יהודה, ארז את תיק המילואים שלו ויצא להגן על גבול הצפון לתקופה ארוכה. אמרתי לו שאני רוצה שיחזירו את כולם, עכשיו, בכל מחיר.

הוא הביט בי ואמר: "אזרח יכול לבקש את זה. אבל שליח ציבור, שאחראי על כלל האזרחים, לא יכול להרשות לעצמו להתבטא כך." והוא צדק. האחריות שלנו היא לא רק על החטופים, אלא על ביטחונם של כלל אזרחי ישראל.

‏הימים האחרונים זרקו אותי לשנת 2011. קצת לפני עסקת שליט. ניסיתי לבקש להתראיין בכלי התקשורת ולשקף את המחיר שנשלם. ידעתי שאם ישחררו את הרוצחים וביניהם את רוצחי בעלי, שולי הר מלך הי"ד, יהיה מדובר בסכנה ישירה לביטחון המדינה. אבל התקשורת לא הסכימה להעלות אותי לשידור. היא פנתה אלי רק אחרי שהעסקה כבר נחתמה, כשכבר היה מאוחר מדי, כשההסכם היה מנוי חתום וגמור, רק כדי להראות שהיא "מגלה אמפתיה". ואני בכלל לא ביקשתי אמפתיה. ביקשתי להתריע על אסון שהיה צפוי מראש.

‏אני לא אשכח לעולם את דבריו של ראש החוליה שרצח את שולי, כשעמד על דוכן הנאשמים. רגע אחרי שנגזרו עליו שבעה מאסרי עולם הוא חייך ואמר: "המספרים האלה לא רלוונטיים. לכל אחד מאיתנו יש בן שיחטוף חייל וכולנו נשתחרר בעסקה כזו או אחרת". והוא צדק. בשנת 2011 הוא שוחרר בעסקת שליט, חזר לטרור, פיקד על החוליה שרצחה את הנער מלאכי רוזנפלד, מאות מטרים בלבד ממקום הרצחו של שולי, ולבסוף חוסל ברפיח בשנה שעברה, כמפקד בכיר בגדוד חמאס ברפיח, לאחר שהשתתף בטבח השביעי באוקטובר. שני רוצחים נוספים מאותה חוליה שוחררו גם הם בעסקה ההיא, ואני מתפללת שלא אפגוש את שמם שוב בחדשות.

‏הנשיא טראמפ הציג את ההסכם הנוכחי כהסכם שלום. זה לא הסכם שלום. זה הסכם מביש. הדבר שהכי נעדר ממנו הוא שלום וביטחון. ביטחון מדינת ישראל קיבל מכה קשה עם חתימתו. כבר עכשיו רואים את חמאס מתארגן מחדש בתוך עזה, מתכונן להשתלט שוב על הרצועה ברגע שכוחותינו ייסוגו. תושבי עזה עומדים על חורבות בתיהם ומהללים את חמאס, ואנחנו מבינים שהסבב הבא הוא רק עניין של זמן. גם האופטימיים ביותר יודעים שאין כאן ביטחון אמיתי. מי שחושב שההסכם יקדם ביטחון יש לי פינוי למכור לו.

‏אני לא מסוגלת ולא מעוניינת להצטרף למחיאות הכפיים. לא לנשיא ארצות הברית שמוכר לעם ישראל אשליה של שלום וביטחון, ולא לימין שעושה אידיאליזציה להסכם הזה כאילו מדובר בהישג. ההסכם מלא חורים.

מישהו יודע מה חופש הפעולה שישמר לישראל בכל הפרה של חמאס? מישהו יודע מדוע אבו מאזן ימ"ש הוזמן מחר לפסגה במצרים? מה חלקם של המדינות ממנות הטרור כמו קטאר ותורכיה בשיקום עזה? עלינו להרכין ראש, לא להתנהג כמנצחים. כאמור אני סבורה כמובן שההסכם הוא הרע בהתגלמותו, אך גם למי שחושב אחרת מותר לומר שמדובר בהסכם רע במיעוטו. אבל אסור לשקר לציבור ולקרוא לו "הסכם שלום" או הסכם טוב.

‏ולשאלה שחוזרת אליי, אם אני חושבת שההסכם כל כך רע, מדוע אני נשארת בממשלה, התשובה פשוטה: מההתחלה דרשנו שכל עסקה תכלול את כולם, ובעסקה הזו נכללים כולם. מרגע שהדבר מנוי, חתום וגמור, אנחנו נמתין להחזרת החטופים כולם. אבל מיד לאחר מכן, כשכולם ישובו הביתה, חובתנו לוודא שחמאס מתפרק באמת, שלישראל יש חופש פעולה מלא, שכל הפרה תיענה בעוצמה, ובעיקר, שביטחונם של אזרחי ישראל לא יופקר שוב. אם נתרשם שלא כך הדבר, כמובן שלא נהיה חלק מזה.