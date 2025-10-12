בין המחבלים הרוצחים שהוכנסו ברגע האחרון לרשימת השחרור במסגרת עסקת החטופים נמצא גם בכיר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הרצחני חמאס - מחמוד קוואסמה.

מדובר במחבל שתכנן את חטיפת ורצח שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח הי"ד - אירוע שהביא לפתיחת מבצע 'צוק איתן'.

קואסמה שוחרר בעסקת שליט וגורש לעזה אך גם משם המשיך להכווין טרור וכאמור היה אחראי לחטיפה ולרצח שזעזעו מדינה שלמה.

במהלך המלחמה נעצר בפשיטת צה"ל על בית החולים שיפא.

התברר שבעת אישור הכנסת שמו לרשימת המחבלים המשוחררים הוא הוצג בפני שרי הממשלה כמי ש"קידם פעילות צבאית מול יהודה ושומרון".

בין המחבלים שהוכנסו לרשימת השחרור נמצא אחמד ג'מאל אחמד קונבע, שהורשע ברצח הרב רזיאל שבח הי"ד ונגזר עליו מאסר עולם. לפי ההחלטה, קונבע יגורש לחו"ל לאחר שחרורו.

גם מחמוד מוסא עיסא עיסא, שחטף ורצח את ניסים טולדנו ז"ל והשתתף בפיגוע דריסה של שני חיילים, נכלל ברשימה החדשה.

ברשימה מופיע גם ראאד אחמד עבדאללה אבו דאהר, שנגזר עליו מאסר עולם בשל פעילותו כמהנדס חבלה ושיגור מחבלים לפיגועים. בניגוד לאחרים, הוא לא יגורש לחו"ל.