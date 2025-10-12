נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המריא הערב (ראשון) מארצות הברית וצפוי לנחות בישראל מחר בשעה 09:20. כשעתיים לאחר מכן, ב-11:00, ינאם בכנסת. לדברי סגנו, ג'יי.די ואנס, טראמפ מתכוון גם להיפגש עם חלק מהחטופים.

בעת ההמראה אמר טראמפ: "500 אלף איש הריעו להסכם בהפגנה בישראל אתמול. יש תמיכה גם בעולם הערבי".

לקראת ביקור הנשיא, כביש מספר 1 ייחסם מהשעה 07:00 ומספר צירים נוספים ייסגרו לזמן מוגבל סביב מועד הגעת הנשיא ויציאתו מירושלים.

עקב חסימות הכבישים הומלץ כי ההגעה לנתב"ג תיעשה ברכבת בלבד. תוגבר תנועת הרכבות בקווים תל אביב-ירושלים ותל אביב-מודיעין. הרכבת הקלה תפעל בכל מסלולה לאורך כל היום, פרט לדילוג על תחנת קריית משה. ברגעי מעבר שיירת הנשיא ייעצרו הרכבות מספר דקות בכניסה וביציאה מירושלים.

קווי האוטובוס הבין-עירוניים לירושלים יופעלו במסלולים חלופיים בהתאם לחסימות. כל הקווים אל נתב"ג וממנו, 940, 960, 405, 480 ו-490, לא יפעלו בשעות בהם כביש 1 יהיה חסום. המשטרה מזהירה מהצפיפות הצפויה וממליצה להקדים נסיעות או להימנע מנסיעות שאינן חיוניות.