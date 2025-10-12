משה אור, אחיו של החטוף אבינתן, סיפר על התחושות לקראת המפגש הראשון עם האח שישוב מהשבי.

"אני לא מעכל את זה עדיין", אמר משה בריאיון לכאן רשת ב'. "החומות שהקמנו כדי להגן על עצמנו מתחילות להיסדק לאט לאט, אבל זה תהליך שהוא עדיין לא שלם".

"פתאום יש טלפון מהקצין המלווה, 'מה מידת הנעליים של אבינתן?', מבקשים שנוציא את החפצים האישיים שלו מהשמירה, לסדר לו את החדר בבית החולים", שיתף משה. "הילדים שלי כתבו לו מכתבים, ציירו לו ציורים. זה ממש נהיה".

הוא דיבר גם על הדרך שבה הוא ומשפחתו מתמודדים עם העובדה שאחיו חוזר, והסביר כי הם מקבלים הנחיות פרקטיות ממומחים כיצד להתנהג עם אבינתן לכשיפגשו אותו לראשונה. "ההנחיה העיקרית היא אורך רוח ואמפתיה כלפי כל התנהגות שיכולה להתפרץ בעקבות טראומה".

בנוסף, סיפר משה על הליווי של שורדת השבי נועה ארגמני, בת הזוג של אבינתן, שצמודה למשפחה בתהליך ההכנה לקראת חזרתו מהשבי. "נועה תמיד הייתה חלק מהמאבק שלנו, וכעת היא מתמודדת עם סוג של סגירת מעגל, שכן היא הייתה מופרדת מאבינתן למשך זמן כה רב".