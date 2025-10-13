בחודשים הקרובים, נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק לנשיאה ה-47 של ארצות הברית, דונלד טראמפ, את "עיטור הנשיא", על כך שהביא להסכם היסטורי שמקדם את ישראל לעבר שחרור החטופים וסיום המלחמה, על תמיכתו המלאה והאיתנה במדינת ישראל, על תרומתו המיוחדת למען ביטחונה ודאגתו לרווחת אזרחיה, ועל מחויבותו להוביל את האזור כולו לעידן של שלום ושיתופי פעולה.

הרצוג צפוי לבשר לטראמפ על הענקת עיטור הנשיא בפגישתם שתתקיים היום (שני) בכנסת.

העיטור יוענק על ידי נשיא המדינה בחודשים הקרובים במיקום ומועד שייקבעו בהמשך.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "מורשתו של הנשיא טראמפ תיזכר לדורות על ידי מדינת ישראל והעם היהודי. החל מתמיכתו הבלתי מתפשרת במדינת ישראל, מהולדת הסכמי אברהם שהרחיבו את מעגל השלום באזור, דרך שני ההסכמים ההיסטוריים שהביאו לשחרור יקירינו החטופים והצילו אינספור בני אדם, ועד הפצצת תכנית הגרעין של איראן - קולו של הנשיא טראמפ היה תמיד קול של אומץ ומנהיגות, ושל מחויבות בלתי מתפשרת לחתירה לשלום ולאנושיות".

עוד אמר הרצוג: "במאמציו הבלתי נלאים סייע הנשיא טראמפ לא רק בהחזרת יקירינו הביתה, אלא גם בהנחת יסודותיו של מזרח תיכון שונה, הבנוי על ביטחון, שיתוף פעולה ותקווה אמיתית לעתיד של שלום. זו תהיה זכות גדולה מאד עבורי להעניק לו את עיטור הנשיא של מדינת ישראל".

"עיטור הנשיא" מוענק לאלו שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות, בכישרונם, בשירותם או בדרך אחרת.

עם כניסתו לתפקיד, מינה נשיא המדינה יצחק הרצוג ועדה מייעצת, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור יורם דנציגר, במטרה שתמליץ מעת לעת על מועמדים ראויים לקבלת העיטור. מאז, העניק הנשיא את העיטור לדמויות בולטות בארץ ובעולם בתחומים שונים, בהם ראשי מדינות, דמויות מפתח חברתיות ממגזרים שונים, ומנהיגים יהודיים בארץ ובעולם.

מדובר בעיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל.