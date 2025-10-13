אלפי מתפללים נכנסו הלילה (ראשון-שני), ליל השבת החטופים, לקבר יוסף שבשכם, לתפילה נרגשת בהובלת ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ובהשתתפות ההורים השכולים אסתר יניב, אמם של הלל ויגל הי"ד שנרצחו בפיגוע בחווארה, רבקה לבנת אמו של בן יוסף לבנת הי"ד, ושמעון ריין אביו של סרן בניה ריין הי"ד.

המתפללים שרו את "שיר למעלות", ואת המילים המרגשות שמקבלות משמעות חדשה: "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם". ראש המועצה נשא תפילה מיוחדת על החטופים, ועל החלת הריבונות.

ראש מועצת שומרון, אמר: "אנחנו מתפללים לשלום החטופים, ולניצחון האזרחי - ריבונות מלאה ביו"ש". דגן סיפר לנוכחים על כך שאסתר יניב, אמם של הלל ויגל הי"ד שנהרגו בפיגוע בחווארה, השאירה הודעה לנוער היישוב הר ברכה כשנודע לה על נפילת בניה, בה היא ביקשה להביא מרק לייילים ולעשות מעשים טובים. "אנחנו אוהבים אתכם ומעריכים מאוד את התרומה שלום לעם ישראל", אמר דגן ליניב.

אסתר יניב, אמם של הלל ויגל יניב הי"ד שנרצחו בפיגוע בחווארה, שיתפה: "כבר בשבעה אמרתי שאנשים אחים אנחנו. הבנים נרצחו פה, איפה שיוסף הלך ואמר 'את אחי אנוכי מבקש'. אחת מהמשימות שלנו היא לרפא את עם ישראל, וגם את יוסף צריך להוציא מהשבי, ולהפסיק להגיע אליו כמו גנבים בלילה".

שמעון ריין, אביו של סרן בניה ריין הי"ד שנהרג במלחמת לבנון השניה, קרא: "נתפלל קודם כל למען חיילי צה"ל, אלה שנלחמים ונמצאים בחזית יום יום, ועושים את הדברים שלא האמנו שאפשר. אבל בע"ה אפשר, ואנחנו נתפלל מפה גם לרפואת כל הפצועים. יש הרבה מאוד חיילים פצועים בגוף ובנפש ואנחנו נתפלל מפה בזכות יוסף הצדיק לרפואתם".

יו"ר ועמ"ש חוץ וביטחון לענייני יו"ש, וראש השדולה להשבת הנוכחות היהודית לקבר יוסף, ח"כ צבי סוכות, הוסיף: "להבדיל בין המתים לחיים אי אפשר שלא לחשוב ביום הזה על יוסף הצדיק שנשאר עדיין שבוי בידי הישמעלים גם תחת ממשלת ימין מלא. ההפקרה של קבר יוסף הצדיק היא כתם על מדינת ישראל שחייב להימחות".

ראש מועצת גבעת זאב, יוסי אסרף, הוסיף: "זו פעם ראשונה שאני פה, וזאת זכות גדולה לעם ישראל להיות פה. אנחנו צריכים להיות פה, כל הארץ היא שלנו". הוא פנה לראש המועצה דגן: "כל הכבוד שאתה מוביל גם את הנושא של הריבונות. לא יכול להיות שהיום חצי ממדינת ישראל לא שייכת לעם ישראל בהגדרה החוקית. צריך להמשיך עם הנושא של הריבונות".

ראש המועצה הודה למח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, לקצין הגמ"ר רב-סרן ישראל רוזנפלד, לסא"ל אליצור טרבלסי, לכוחות צה"ל ומג"ב ומשטרת ישראל שליוו את הכניסה, למתנדבי מנהלת המקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון ולצוות המועצה האזורית שומרון המלווים את הכניסות ואת האלפים המשתתפים בהן.

בכניסה השתתפו גם אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, מח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, מפקד מג"ב איו"ש תנ"צ ניסו גואטה, וכמוהם גם פסטור לארי האק, מקורבו של טראמפ ואחד מבכירי המנהיגים האוונגליסטים בארה"ב, ח"כ צבי סוכות, ראש מועצת גבעת זאב יוסי אסרף, איש החסד שי גראוכר, ואורחים מארה"ב שמתלווים לנשיא טראמפ בביקורו בישראל.