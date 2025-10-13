בריטניה רוצה להוביל את שיקום עזה. ממשרד ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, נמסר כי בריטניה מתכוונת לקיים ועידה בינלאומית גדולה, בהם ידונו המאמצים לשיקום עזה לאחר המלחמה, וכן הרפורמה ברשות הפלסטינית.

על פי ההודעה הועידה הבינלאומית תיפתח היום אחר הצהריים וייקחו בה חלק נציגי הרשות הפלסטינית, ערב הסעודית, ירדן, גרמניה, איטליה, וכן נציגי הבנק האירופי לשיקום ופיתוח והבנק העולמי.

בנוסף הודיעה בריטניה כי תתרום 20 מיליון ליש"ט לשיקום תשתיות המים, תברואה והיגיינה בשטח עזה. בהודעה נמסר כי מטרה נוספת של הועידה היא לתכנן את הרפורמה ברשות הפלסטינית, שאמורה להיות חלק מהשלטון ברצועת עזה לאחר המלחמה.

"הדיונים יכסו גם מאמצים לתמוך בתוכנית הטרנספורמציה והרפורמה של הרשות הפלסטינית עצמה כדי להבטיח שהיא תוכל לתמוך בהתאוששות עזה. בעוד שהתהליך יונהג על ידי הפלסטינים, אין שום תפקיד לחמאס".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר כי "אנו נחושים לנצל הזדמנות זו כדי להביא שלום בר-קיימא ועתיד יציב ובטוח לכל האזור. היום הוא השלב הראשון והמכריע של סיום המלחמה הזו, ועכשיו עלינו לבצע את השלב השני במלואו. בריטניה תתמוך בשלב הבא של השיחות כדי להבטיח יישום מלא של תוכנית השלום, כך שאנשים משני הצדדים יוכלו לבנות מחדש את חייהם בביטחון".