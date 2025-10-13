גילה גמליאל לערוץ 7: יום מרגש, לקראת הפתעות מדיניות צילום: ערוץ 7

השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, שוחחה הבוקר (שני) עם ערוץ 7 והצהירה כי השבת החטופים לא מסיימת את המלחמה נגד חמאס.

"כרגע סיימנו את השלב הראשון בעסקה. המלחמה תסתיים כשנסיים לממש את מטרות המלחמה שנמצאות גם בתוכנית טראמפ", אמרה גמליאל.

היא הוסיפה "אנחנו ביום מאוד מרגש, כי נצליח לעמוד במטרת המלחמה של השבת כל החטופים הביתה. זה חשוב ועוצמתי. במקביל הלב שלנו עם המשפחות שסובלות משחרור מחבלים רוצחים. אני מקווה שסיומה של המערכה בת השנתיים הקשות הללו יוביל לשגשוג ופריחה בישראל ולהסכמי אברהם נוספים.

אני מאמינה שאויבנו יבינו ויפנימו שבכל מקום שיעזו לאיים עלינו - נכה בהם מכה קשה והתוצאות ידברו בעד עצמן".

לדברי גמליאל בקרוב צפויות גם בשורות בתחום המדיני. "יש כאן הזדמנות מאוד טובה שראש הממשלה ויחד עם הנשיא טראמפ יובילו שינוי דרמטי באזור ולקדם את ביטחונם של אזרחי ישראל משמעותית. יהיו הפתעות בנושא המדיני. קריאות הבוז בכיכר היו כפיות טובה לשמה וחוסר הבנה בסיסי איך מתמודדים עם אנשים מבחוץ שסייעו לנו להשבת החטופים".