שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר (שני) איגרת לחיילי צה"ל בסדיר, בקבע ובמילואים לציון יום שחרורם של החטופים משבי חמאס.

במכתבו ציין כ"ץ את גאוות המדינה ברגע ההיסטורי והדגיש כי ההישג הושג בזכות הצבא. "הישג זה נישא על כתפיכם - לוחמי צה"ל ומפקדיו - וכלל המשרתות והמשרתים בזרועות ובמערכי הצבא - ביבשה, באוויר ובים".

כ"ץ הדגיש כי השלב הבא בעבודת מערכת הביטחון הוא עיצוב מציאות בעזה כדי שתהיה מפורזת. "כעת נעצב גם בעזה מציאות בה החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז ממנהרות ומתשתיות הטרור, כשצה"ל יגן על היישובים מתוך עזה עצמה".

לדבריו, המשימה אינה מסתיימת עם השבת החטופים והאתגרים ממשיכים להיות ברורים ונחוצים למענה.

כ"ץ הדגיש כי מערכת הביטחון תמשיך לעמוד על המשמר בנחישות ובתבונה, וכי יש לפעול באופן התקפי כדי להבטיח שהמציאות שלפני השבעה באוקטובר לא תחזור. "משימתה של מערכת הביטחון לא תמה ואתגרינו לא הסתיימו: נמשיך לעמוד על המשמר - בנחישות, בתבונה ובהתקפיות - בכלל הגזרות, כדי להבטיח כי המציאות שהייתה טרם ה-7 באוקטובר, לא תישנה לעולם".

בסיום האיגרת הביע כ"ץ אמון בכוח ובמסירות של משרתי צה"ל: "בהכירי את יכולותיכם ואת מסירותכם, אני יודע שגם למול אתגרי העתיד - יש לעם ישראל ולאזרחי ישראל על מי לסמוך".