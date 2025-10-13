עינב צנגאוקר בשיחת טלפון עם מתן: אתה בא הביתה חיים של אמא צילום: באדיבות המצלם

משפחות חטופים קיבלו שיחת טלפון ישירה מארגון הטרור הרצחני חמאס שחיברה ביניהן לבין יקיריהן - ובהן גם עינב צנגאוקר, שקיבלה שיחת וידאו עם בנה מתן, הצפוי להשתחרר בפעימה הבאה.

"אלוהים גדול מתן, אתה חוזר הביתה. כולכם חוזרים הביתה. אני אוהבת אותך", נשמעת עינב אומרת לבנה מתן. כעבור זמן קצר השיב לה מתן: "עוד שעה וחצי".

עינב השיבה: "חיים שלי, תודה לאל נגמרה המלחמה. אין מלחמה, אתה בא הביתה, חיים של אמא. אתה בא הביתה, אין מלחמה, אין מלחמה, נגמר. חיים שלי אני אוהבת אותך, אני מחכה לך חיים שלי".

החטוף אלקנה בוחבוט שוחח עם אימו שאמרה לו: "אלוף העולם חיים שלי. דבר אלי. הוא השיב: "הכל בסדר".

רוחמה בוחבוט, אמו של אלקנה, סיפרה בהתרגשות אחרי שיחת הווידאו שקיימה עם בנה: "ראיתי את אלקנה, אני לא מאמינה שראיתי אותו. הוא נראה מחויך, נראה טוב, מחייך מאוזן לאוזן - אתם לא מבינים, איזה כיף".

השיחה הראשונה של יוסף חיים אוחנה עם בני משפחתו צילום: באדיבות המצלם

סילביה, אימם של דוד ואריאל קוניו, שוחחה עימם בשיחת וידאו. היא סיפרה לחדשות 12 כי התרגשה מאוד: "הם נראים בסדר גמור, דוד קצת לבן אבל בסדר. אני לא מאמינה שאני רואה אותם".

רום ברסלבסקי, יוסף חיים אוחנה, אביתר דוד ובר קופרשטיין שוחחו בשיחת וידאו בטלפון עם המשפחות. ג'ולי, אימו של בר קופרשטיין, אמרה בהתרגשות: "לראות את הילד שלי אחרי שנתיים, איזה ילד אני מתה. אומר אמא הכל בסדר, איזה גבר. תודה לבורא עולם, תודה ששמרת עליהם. היינו במתחם, פתאום הייתה שיחה שלא נענתה. ראיתי גדודי אל אקצא, חזרתי אליהם והם ענו לי! פתאום רואה את בר, התחלתי לרוץ למתחם של טל כי הוא היה בחדר".