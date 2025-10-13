בנמל התעופה בן גוריון נחת הבוקר (שני) מטוס האייר פורס 1 ועליו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ופמלייתו.

לפני הנחיתה תועד המטוס הנשיאותי חולף מעל כיכר החטופים בתל אביב. טראמפ, יעשה את דרכו בהמשך לירושלים ויישא נאום במליאת הכנסת.

את פניו של טראמפ מקבלים בנתב"ג נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. ראש הממשלה ייפגש עם טראמפ בלשכתו בכנסת, ולאחר מכן ייפגשו השניים ורעיית ראש הממשלה עם משפחות חטופים. טראמפ ייכנס למליאה מלווה בתרועת חצוצרות.

אחרי הביקור הקצר בישראל, טראמפ ימריא למצרים כדי להשתתף ב"פסגת השלום" שבה ידונו מנהיגים ערבים ומנהיגים אירופים ביום שאחרי ברצועת עזה.