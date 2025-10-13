ח"כ שמחה רוטמן לערוץ 7: נאום טראמפ - לא חגיגה אלא הכרת הטוב צילום: ערוץ 7

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הגיע לכנסת הבוקר (שני) ושוחח עם ערוץ 7 לקראת נאומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכנסת.

"זו לא חגיגה אלא הכרת הטוב. בין אם אוהבים יותר או פחות את העסקה צריך לומר תודה לנשיא טראמפ כי המוטיבציות שלו ושל כל העוסקים במלאכה היו לטובת החטופים ומדינת ישראל. כאשר עומדים אל מול העולם צריך להציג חזית אחידה - גם אם יש מחלוקת בינינו", אמר רוטמן.

הוא הדגיש "היום הזה כולנו בציפייה דרוכה לשובם של החטופים. אנחנו עם החששות שהבענו לגבי העסקה אבל היום הוא יום שמח לרגל השחרור ונשמח עם החטופים ובני משפחותיהם".

"אם העסקה תצא לפועל בדיוק כפי שהנשיא טראמפ כתב אותה אז המלחמה באמת תיגמר. השאלה היא אם זה יקרה. יש כל מיני אנשים שמנסים לייצר חלוקה והתפקיד של הציבור ונציגיו לעמוד על כך שהמלחמה תיגמר על כך שחמאס לא ברצועה ואנחנו לא בדרכנו לשבעה באוקטובר הבא", סיכם רוטמן.