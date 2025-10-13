משפחתו של שורד השבי איתן מור פרסמה הבוקר (שני) הודעה לרגל שובו הביתה משבי חמאס.

“זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו" (תהלים קי”ח, כ”ד). בשבח והודיה להקב"ה אנו שמחים להודיע שאיתן שלנו בבית! איתן אהוב שלנו כמה חיכינו לך, כמה חיכינו לראות אותך סוף סוף אחרי שנתיים. ראינו אותך בפעם האחרונה היום, בהושענא רבה, לפני שנתיים ואנו מחבקים אותך היום חזרה למשפחה", נכתב בהודעת המשפחה.

"איתן שלנו חזר אלינו בזכות מפקדי ולוחמי צה"ל ויתר כוחות הביטחון , גיבורנו שיצאו להשמיד את האויב תוך מסירות נפש. אנו רוצים להודות להם ולחבק חיבוק אמיץ את המשפחות השכולות, האלמנות, היתומים והפצועים - רק בזכות ההקרבה שלכם אנו מחבקים היום את איתן", הוסיפו.

הם ביקשו להודות לראש הממשלה ולשרים שקידמו את שחרור החטופים. "אנו רוצים להודות לראש הממשלה מר בנימין נתניהו ולרעייתו היקרה שרה, על הובלת המדינה בתקופה הקשה ביותר שלה בתבונה, באומץ ובנחישות מול אויבינו. אדוני ראש הממשלה, אנו מצפים ומחזקים אותך להשגת כל מטרות המלחמה ובראשן השמדת החמאס.

כמו כן, אנו מודים לשר דרמר על כל מאמציו ומסירותו למען שחרור החטופים וביצור בטחונה של ישראל. אנו מבקשים להודות כאן לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הסיוע הרב למדינת ישראל בכלל ועל הפעולות והלחצים לשחרורו של איתן שלנו עם יתר החטופים".

"עם ישראל, העם המדהים שלנו, תודה גדולה על המוכנות לשאת בעול המלחמה למען השמדת האויב והשבת החטופים ועל החיבוק החם שקיבלנו מכם בשנתיים האחרונות. עם ישראל חי”, סיכמה המשפחה.