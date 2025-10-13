הרב רא"ם הכהן, ראש ישיבת עתניאל ורב היישוב, פנה לציבור לאחר תפילת המנחה וביקש לפרסם את דבריו בנושא הברכות הראויות בעת שחרור החטופים.

לדבריו, "כוחה של ההלכה להכיל ניגודים בפני עצמם, באותה עת ממש." הרב הסביר כי שחרור החטופים נכנס בהגדרה של שמועה טובה, שברכתה "שהחיינו" או "הטוב והמיטיב".

עם זאת, הדגיש הרב רא"ם כי "מפני הסיכון הברור והחמור שבשחרור רוצחים, אין מקום לברכת 'הטוב והמיטיב'. לכן על שחרור החטופים, בעת ששומעים שהתבצע בע"ה, יהיה צריך לברך בשם ומלכות 'שהחיינו'."

עוד הוסיף הרב כי "מן הצד האחר, שחרור רוצחים להתהלך חופשים הוא סיכון חמור ועיוות הצדק, ויש לברך על כך, בשם ומלכות 'דיין האמת'".