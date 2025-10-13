נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ הגיע לביקור היסטורי בכנסת. את פניו של הנשיא טראמפ ופמלייתו קיבלו יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה וראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו.

"כולם רוצים להיות חלק מהשלום", אמר הנשיא, "יום גדול ויפהפה, התחלה חדשה, שחר של יום חדש", כתב טראמפ. לעיתונאים הוא אמר כי חמאס יעמוד בתוכנית הפירוז שסוכמה עם ישראל. "זהו יום גדול, זו התחלה חדשה", הכריז הנשיא, והוסיף: "המלחמה הסתיימה, חמאס יציית להסכם".

הנשיא טראמפ אף חתם בספר האורחים של הכנסת וכתב: "זה כבוד גדול עבורי. זהו יום יפהפה. התחלה חדשה. בכבוד רב".

בעוד זמן קצר תבשר תרועת חצוצרות על כניסתו של הנשיא טראמפ לאולם המליאה ותיפתח ישיבה מיוחדת לכבודו. יושב-ראש הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, יפתח את הישיבה ואחריו יישאו דברים ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו וראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד. אחריהם ינאם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפני חברי הכנסת ועם ישראל.

