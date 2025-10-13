הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שיגר מכתב תמיכה לראש הממשלה בנימין נתניהו. המכתב נכתב "בשם קהל גדול מבני תורה ומציבור בית ישראל", ובו הבעת הערכה על תפקודו של נתניהו בתקופה הביטחונית הסוערת שעוברת על מדינת ישראל.

הרב וייס שיבח את עמידתו הנחושה של ראש הממשלה מול אויבי ישראל, וכתב כי פעולות ההגנה שננקטו "הביאו לבלימת איומים ולקידום ביטחונם של אזרחי ישראל". לדבריו, ההחלטות המדיניות והדיפלומטיות שהתקבלו תרמו להשבת חטופים ולהקלה במצב האנושי והצבאי: "השבה לחצרי משפחות החטופים וחזרתם אל חיק משפחתם היא נס ונחמה גדולה לכולנו".

במכתבו מחה הרב וייס גם על קריאות הבוז שנשמעו כלפי נתניהו במהלך העצרת בכיכר החטופים בתל אביב, וכתב כי "התנהגות מסוג זה פוצעת את לב האומה ומקלקלת את רגעי האחדות וההלל שרבים ייחלו להם".

המכתב נחתם באיחולים לראש הממשלה, למשפחתו, לחיילי צה"ל, לחטופים ולפצועים, ונכתב בו כי ביום זה, שהוא יום האושפיזין של יוסף הצדיק, "מרחם הקדוש ברוך הוא על היושבים בבור ופודה אותם".