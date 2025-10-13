השליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, פרסם הודעה ברשת X בעקבות שובם של החטופים בעזה.

"תהיתי אם אי פעם אזכה לראות את היום הזה. זה משמח מאוד לדעת שמשפחות כה רבות סוף סוף יקבלו את יקיריהן הביתה", כתב ויטקוף.

הוא ציין כי "כיום, עשרים משפחות ניצלות מהכאב הבלתי נסבל של חוסר הידיעה אם אי פעם יראו את יקיריהן שוב. אבל אפילו ברגע זה של הקלה ואושר, ליבי כואב על אלו שיקיריהם לא יחזרו בחיים. החזרת גופותיהם הביתה היא חובה ומעשה של כבוד, ומכבד את זכרם לנצח. אני לא יכול שלא להרגיש את נוכחותו של בני אנדרו ברגע זה".

"אני אסיר תודה על רוחו הבלתי נכנעת של הנשיא טראמפ. היום הזה לא היה מתאפשר בלעדיו", סיכם ויטקוף.