השר יואב קיש: המלחמה תסתיים כשכל היעדים יושגו צילום: ערוץ 7

חברי כנסת, בני משפחות שכולות וראשי מועצות ביו"ש שוחחו עם ערוץ 7 בכנסת לקראת נאום טראמפ על הרגשות המעורבים כלפי העסקה.

השר יואב קיש אמר "זה יום מורכב שיש לו מחירים, אבל בסוף הוא מרגש. מדינת ישראל משלימה את אחד מיעדי המלחמה ואנחנו נחושים להשלים את כולם: לוודא שעזה לא תאיים על ישראל ושחמאס לא ישלוט בעזה ויפורז. זאת תחילת הדרך, יש לה מחיר, אבל נמשיך עד להשגת כל היעדים.

המלחמה תסתיים כשנעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו. היתה פה החלטה עם מחירים כבדים. במכלול השיקולים אני מאמין שהיה נכון להצביע בעד", הוסיף.

ח"כ משה סלומון: שמחה לצד דאגה מהאתגרים צילום: ערוץ 7

ח"כ משה סולומון דיבר על ההתרגשות שמשולבת בחשש. "באתי לשמוע את הנאום החשוב של טראמפ ביום המיוחד הזה. זה משמח מאוד לראות את אחינו חוזרים לחיק משפחותיהם. אנחנו מאידך לא שוכחים את האתגרים הפשוטים שטומנת בחובה העסקה הזאת. מצד אחד אנחנו מתרגשים ומצד שני פנינו קדימה ואסור שחמאס יחזור לשלוט ברצועת עזה.

ח"כ אוהד טל: לא האמנתי שהיום הזה יגיע צילום: ערוץ 7

ח"כ אוהד טל הודה: "זה יום מרגש. באופן אישי לא האמנתי שזה יקרה, וצריך להוריד את הכובע בפני ראש הממשלה שהאמין בזה וביצע. לצד ההתרגשות והשמחה יש גם דאגה מההמשך וחייבים לוודא שחמאס יפורק מנשקו".

ח"כ קטי שטרית: יום של שמחה, הורדתי את תמונות החטופים צילום: ערוץ 7

קטי שטרית: היום הזה מאושר ושמח. הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לכנסת הוא להוריד את התמונות שליוו אותנו במשך שנתיים של החטופים שחוזרים הביתה. אנחנו רואים שמחה בכל מקום - זה יום שמח - ובעזרת השם החיים ישוקמו והחללים יובאו לקבורה. אנחנו צריכים לעמוד על כך שכל יעדי המלחמה ימומשו.

ח"כ נסים ואטורי: המלחמה לא הסתיימה צילום: ערוץ 7

ח"כ נסים ואטורי הצהיר כי "המלחמה לא הסתיימה. עד שחמאס לא יפורק מנשקו ולא ייהרסו כל המנהרות המלחמה לא תסתיים".

ח"כ אושר שקלים: שלב אחד של המלחמה הסתיים, עדיין נדרשת הכרעה צילום: ערוץ 7

ח"כ אושר שקלים קרא להכרעת חמאס. "העצב מתערבב בשמחה. המלחמה הסתיימה בשלב הזה אבל התפקיד שלנו לוודא שהיא גם תוכרע. השלב הראשון הוא שכולם חוזרים כפי שהובטח. אחר כך יש ליישם את השלב השני. אם אפשר בטוב - ננסה ואם לא - ניכנס בחזרה ונילחם. זאת מהות ההסכם".

ח"כ יבגני סובה: שחרור מחבלים - זה המחיר שהיינו חייבים לשלם צילום: ערוץ 7

ח"כ יבגני סובה דיבר על המחיר הכבד בשחרור מחבלים. "ביום הזה אנחנו מברכים את החטופים, זוכרים את מי שנפלו - וזה החיבור המדהים שיש בעם ישראל. שחרור מחבלים זה המחיר הכי קשה שיכול להיות אבל אין לנו ברירה לשלם אותו - כי אין דבר יותר חשוב מחיי אדם".

ישראל גנץ: חייבים לוודא שלא תוקם מדינה פלסטינית צילום: ערוץ 7

יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, הדגיש כי חשוב כעת לפעול למען הריבונות. "אנחנו בשמחה עצומה על החזרת החטופים ומצד שני צריכים לוודא שחמאס לא נשאר בשטח ושלא תוקם מדינה פלסטינית. נעשה הכל כדי לחזק את מדינת ישראל ויהודה ושומרון".

יוסי דגן: באנו להזכיר לראש הממשלה את קידום הריבונות צילום: ערוץ 7

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הוסיף "כולנו מברכים את דונלד טראמפ. אנחנו מודאגים מסוגיית שחרור המחבלים באנו להודות לנשיא הפרו-ישראלי ובמקביל לומר לראש הממשלה שהכדור לא נמצא בוושינגטון אלא בירושלים - גם לגבי ביטחון המדינה וגם לגבי הריבונות. נמשיך לפעול כדי להביא ריבונות מלאה לכל המרחבים ביהודה ושומרון".

עומר רחמים: הרחבת הסכמי אברהם - לא על חשבון ההתיישבות צילום: ערוץ 7

מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים אמר: "ביום הזה יש תחושה לא פשוטה - גם על שחרור מחבלים וגם על השלום שחוזר. טוב שיורחבו הסכמי אברהם אבל אסור שזה יבוא על חשבון ההתיישבות ביהודה ושומרון על חשיבות הריבונות"

יהושע שני: מבקשים מהנשיא לתת למדינת ישראל לסיים את המלאכה צילום: ערוץ 7

יו"ר פורום הגבורה, יהושע שני, היפנה קריאה לנשיא טראמפ. "זה יום גדול - גם בגלל הושענא רבה - גם בגלל שהחטופים וביניהם איתן מור שהיה חבר של בני - חוזרים הביתה. גם בואו של נשיא ארה"ב מרגש ויש לנו מסר מאוד חשוב אליו: עד היום המסר שלו היה שאת חמאס צריך להשמיד ואנחנו מבקשים לחזור לדרישה הזו. מבקשים מהנשיא לתת למדינת ישראל לסיים את המלאכה ושחמאס לא יהיה קיים בעזה".

מארק צל: כל עוד חמאס בעזה - אין שלום צילום: ערוץ 7

יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, מארק צל, סיכם כי "בפועל, אם מסתכלים על העובדה שחמאס עדיין שולט בעזה, לאחר החזרת החטופים צריך לטפל ברצועה. כל עוד שחמאס שם - אין שלום".