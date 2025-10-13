ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזמן היום (שני) להשתתף בפסגת שארם א-שייח, לאחר שיחה שקיים עם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, הראשונה בין השניים מאז פרוץ המלחחמה.

הפסגה, הנערכת באירוח מצרים ובהובלה אמריקנית, תכנס נציגים ממדינות ערב ומהמערב לדון ב"יום שאחרי" בעזה.

בתחילה לא הוזמנו נציגי ישראל או נציגי חמאס אך בעידוד הנשיא טראמפ הוחלט להזמין את ראש הממשלה נתניהו.

ברשימת המשתתפים המתוכננת נכללים בכירי ממשל אמריקאים - בין היתר שר החוץ מרקו רוביו, שר המלחמה פיט הגסת', ראש ה-CIA ג'ון רטקליף והרמטכ"ל דן קיין. לצד זאת צפויים להגיע מנהיגים ואישים בכירים ממדינות אירופה ובהן קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, וראשי ממשלות איטליה, ספרד ויוון.

מהעולם הערבי מוזכרים בהזמנה יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן שהוזמן ברגע האחרון, אמיר קטר תמים בן חמד, מלך ירדן עבדאללה השני מדינות המפרץ. גם ראש ממשלת טורקיה ואישים ממדינות נוספות מכלל העולם הודיעו על השתתפותם.