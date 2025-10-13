לאחר שנתיים של המתנה, מאבק וציפייה, שב אבינתן אור לביתו. משפחתו פרסמה הודעה נרגשת שבה הודתה על החסד הגדול. "יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ, וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם... יֹאמְרוּ גְּאוּלֵי ה' אֲשֶׁר גְּאָלָם מִיַּד צָר. מודים לקב"ה על החסד הגדול שהשיב לנו את בננו האהוב והיקר חי, שלם ובריא".

בני המשפחה הוסיפו, "אבינוש שלנו בבית! אחרי שנתיים שלמות של ציפייה ומאבק לשובו - הוא בבית! אנחנו אוהבים אותך אבינתן שלנו האהוב. המיטה מוכנה, אנחנו מוכנים וכ"כ רוצים להיות יחד כמשפחה ולשמוח, כן לשמוח.

נחבק את אבינתן, נחגוג את הניצחון ונחזק את התקווה בעם ישראל. ברגע זה אנחנו מוקירים מעומק הלב את חיילי צה"ל הגיבורים, את הפצועים הרבים ואתכם, המשפחות השכולות - בלעדיכם זה לא היה קורה".

הודעת המשפחה כללה גם דברי תודה לראשי המדינה ולציבור. "אנו רוצים להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו, השר רון דרמר והנשיא טראמפ - אבל בעיקר לכל עם ישראל שהיה מאחורינו, התפלל, נאבק והיה לצידנו בתקופה המורכבת הזאת".

את דבריהם סיכמו בני המשפחה בקריאה להמשך תקווה ואחדות. "נדגיש כי השמחה שלנו לא תהיה שלמה עד לשובם של כל החטופים החיים לביתם והחללים לקבר ישראל בכבוד. בתקווה בחרנו ועם תקווה נשאר. עם ישראל חי ומנצח".