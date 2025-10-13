היום, הושענא רבה תשפ"ו, עלינו לרסן את השמחה. טוב שעשרים חטופים שוחררו, זה היעד הטקטי במלחמה, אולם היום מוטבע סימן שאלה גדול על היעד האסטרטגי במלחמה זו, שינוי הפרדיגמה של סדרת הסבבים ומעבר להכרעה.

בינואר 2025 טראמפ העלה תכנית שכללה פתיחת שערי הגיהינום על עזה, וטרנספר של האוכלוסיה. זו היתה תכנית הכרעה. באוקטובר 2025 טראמפ העלה תכנית שונה, בלי גיהינום ובלי טרנספר וכח בינלאומי עלום שימגר את החמאס. מה נשתנה? דבר אחד, בחודש ינואר הממשלה החליטה להפוך את סדר מטרות המלחמה. במקום לפתוח שערי הגיהינום ולשחרר חטופים לאחר כיבוש הרצועה, הממשלה נכנעה לדעת הקהל שאמרה "קודם כל חטופים, ואחר כך מלחמה". וכך נכנסנו לסדרה של הפסקות אש ודחיית המערכה עד לחודש ספטמבר.

נראה שלאור האיטיות והיפוך סדרי העדיפויות טראמפ איבד סבלנות אמר "אם זה סדר הדברים ואתם לא מנצלים את האור הירוק שקיבלתם, אתם הולכים לעיסקאות במקום להסתער, אז נלך לעולם העסקים ונבטל את הכרעת החמאס". אמר ושלח את אנשי העסקים נאמניו לתפור עיסקה כמיטב המסורת העסקית. אלה פעלו בהגיון עסקי והגיעו למסקנה שהיהודים מכילים בקלות שחרור רוצחים שהוא בראש סדר העדיפויות של החמאס מחד, ומאידך היהודים בעיקר רוצים חטופים כולל למרבה הפלא גם גופות, ומתעלמים מן העתיד. לכן הם סידרו עיסקה שנותנת לכל צד את מבוקשו העיקרי.

התכנית העסקית שהועלתה על ידי יועצי טראמפ מנותקת מן המציאות, עד כדי כך שאני מקווה שיש הסכמה סודית בין טראמפ לנתניהו שבכל מקרה לאחר שהחטופים ישוחררו והתכנית תיעצר, צה"ל ישוחרר לפעול בהסכמה אמריקנית עד להכרעת החמאס.

צריך להודות שהבור בו נפלנו עתה הוא הישג גדול של הקפלניזם שבהשקעת סכומי עתק דשו וטחנו את דעת הקהל השכם והערב וסינוורו ציבור גדול בתעמולה הטוענת שמטרת המלחמה היא בראש וראשונה שחרור חטופים עכשיו. הקפלניזם הוביל מערכה המחזקת את עמדות החמאס ומעלה את מחיר שחרור החטופים.

התעמולה העצמתית הזו קידמה את החשיבה שאפשר לדחות את חיסול החמאס לזמן בלתי ידוע כדי לקבל את החטופים. הממשלה ראתה שיש רוב בציבור למתן עדיפות לשחרור חטופים ולכן עשתה את הטעות הגדולה ביותר במערכה כולה ולא פעלה בעצמה ובמהירות מיד לאחר קבלת האור הירוק מארה'ב בחודש ינואר 2025.

היום אני כואב את כאב המשפחות השכולות שבניהן נפלו בקרב בידיעה שהם מסתכנים כדי לחסל את מערכת הסבבים וליצור מציאות חדשה. הכרעה צבאית שתשכנע את אויבינו הרבים שמי שפוגע בבנות ובני ישראל אחת דתו השמדה. בהקרבתם אמרו לאויבים רבים שכאן במדינת היהודים הריבונית אל תעיזו לחזור על אירועי השמדה ותרדו מהחלום להשמיד את המדינה היהודית. יש סכנה גדולה שמטרת המלחמה הראשית עומדת בסימן שאלה.

מי שחושב שכח בינלאומי יעשה פעולה כלשהי עבורנו עוסק בהונאה עצמית מסוכנת. כולנו יודעים שבמזרח התיכון לא מכבדים הסכמים אלא רק אוכפים אותם. כולנו יודעים ששום כח בינלאומי לא יעשה שם עבודה עבורנו. אנחנו מלומדי כוחות בינלאומיים ואו'מיים שלא תרמו דבר חוץ מאשר תמיכה להונאה עצמית שלנו. כולנו זוכרים את וועדות שביתת הנשק של שנות החמישים, את חיילי האו'ם שאו-טנט הוציא אותם מסיני ערב מלחמת ששת הימים ואת יוניפיל בלבנון שנתן חסות לפעילות החיזבאללה. במוקדם או במאוחר צה"ל יחזור לרצועה להשמדת חמאס, חבל על כל יום שזה נדחה.

פרופ' האס חבר בהנהלת חוג הפרופסורים לחוסן לאומי