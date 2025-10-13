בנמל התעופה בן גוריון נחת הבוקר (שני) מטוס האייר פורס 1 ועליו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ופמלייתו.

כשהגיע לכנסת, חתם בספר האורחים, לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה שקיבלו את פניו. "יום גדול ויפהפה, התחלה חדשה, שחר של יום חדש", כתב טראמפ. לעיתונאים הוא אמר כי חמאס יעמוד בתוכנית הפירוז שסוכמה עם ישראל. "זהו יום גדול, זו התחלה חדשה", הכריז טראמפ, והוסיף: "המלחמה הסתיימה".

מחיאות כפיים לארי שפיץ ערוץ 7

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה פתח את הישיבה והציג את טראמפ כ"חבר הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן".

נתניהו פתח את נאומו במליאה ואמר לטראמפ: "ברוך בואך לירושלים בירתנו הנצחית, ברוך בואך לישראל ביום המרגש הזה שייחקק בתולדות עמנו". נתניהו הודה לטראמפ על חלקו במהלך להשבת החטופים ואמר: "אנחנו יודעים את חלקך החשוב והמכריע בהחזרת יתרת חטופינו ביום הזה. רק לפני שעה קלה התבשרנו שכל חטופינו החיים שבו אלינו". הקהל השיב במחיאות כפיים ממושכות.

נתניהו המשיך בדבריו באנגלית: "זהו ביקורך הראשון כאן מאז שהכרת בירושלים כבירת ישראל והעברת לכאן את השגרירות. תודה לך על כך, הנשיא טראמפ!". בהמשך הודה לו על "הכרה בריבונות הישראלית ברמת הגולן", על כך ש"עמדת לצד ישראל נגד השקרים באו"ם", ועל "תוכנית השלום שהכירה בזכותנו ביהודה ושומרון, הבית של העם היהודי".

נתניהו הוסיף: "תודה לך על הסכמי אברהם ההיסטוריים, ועל שנסוגת מהסכם הגרעין האסוני עם איראן". לבסוף שיבח את טראמפ על תמיכתו במבצע "עם כלביא" ועל ההחלטה האמיצה לאשר את "מבצע פטיש חצות", ואמר בחיוך: "זה השם הכי משמעותי - כי אחרי חצות, אתה באמת הכית בהם בפטיש".

צפו: חברי הכנסת הריעו לראש הממשלה, טראמפ נעמד ונופף בידו ערוץ כנסת

נתניהו אמר כי הנשיא טראמפ שאל אותו במהלך המלחמה "איך העם שלכם מחזיק מעמד?", והשיב: "הם חזקים, הם עם של אריות". לדבריו, "שילמנו מחיר כבד במלחמה, אבל אויבינו הבינו עד כמה ישראל חזקה, והבינו שמתקפת שבעה באוקטובר הייתה טעות קשה". נתניהו הוסיף: "בתחילת המלחמה הבטחתי להחזיר את כל החטופים, ובזכות ההקרבה של חיילינו והמאמץ של הנשיא טראמפ - עמדנו בהבטחה הזאת". הוא ציין כי לפני חודשיים הורה לצה"ל "לצאת למעוז האחרון של חמאס בעיר עזה" כדי להכריע את הארגון, אך לדבריו, "אתה, הנשיא טראמפ, הצלחת לעשות מה שאף אחד לא הצליח - להביא את מדינות ערב ואת רוב העולם לתמוך במתווה שלך".

נתניהו הוסיף בדבריו ציטוט מקראי ואמר: "ובספר אנו קוראים את מילותיו של המלך שלמה - עת מלחמה ועת שלום". הוא הוסיף: "השנתיים האחרונות היו זמן של מלחמה, אבל השנים הקרובות, בתקווה, יהיו שנות שלום - שלום בתוך ישראל ושלום מחוץ לישראל".

"כראש ממשלת ישראל, אני מושיט את ידי לכל מי שרוצה שלום איתנו. אין מי שרוצה יותר שלום מהאנשים של ישראל. ישראל תהיה תמיד מלאת תקווה - תקווה היא הכוח שלנו. זה הזמן, חברי, להחיות את התקווה ולהרחיב את מעגל השלום".

הוא פנה לטראמפ ואמר: "כבוד הנשיא, תודה על כל מה שעשית עבורנו. רשמתי את מועמדותך להיות הלא-ישראלי הראשון שיזכה בפרס הישראלי הגבוה ביותר. לגבי הפרס האחר - אין לי ספק שתזכה בו, אבל אני רוצה שתזכה בפרס הגדול ביותר שלנו: החבר הכי טוב של ישראל".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בנאום שנשא: "במשך שנתיים חיכינו לרגע הזה - שנתיים של לילות בלי שינה, בלי אוויר בריאות. העיניים שלנו התמלאו דמעות, והלב עם הכרת תודה - הילדים שלנו חוזרים הביתה". הוא ציטט מהתלמוד: "מי שמציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו", ופנה לטראמפ: "כבוד הנשיא, הצלת את חייהם של החטופים שלנו - אבל הרבה יותר מזה. הצלת את המשפחות שיזכו לקבור את יקיריהן, את אלפי החיילים שלא יצטרכו עוד להילחם, את האנשים עצמם מהמלחמה".

לפיד הוסיף: "זה רגע היסטורי ותזכורת שהיסטוריה נכתבת על ידי אנשים שמכירים את העבר אך משנים את העתיד. אתה תהיה נשיא השלום. העובדה שלא זכית בפרס נובל היא טעות איומה, אבל עוד ייאלצו לתקן אותה. שלום לא מגיע מהמתנה אלא מהושטת יד, מאמונה ובנייה משותפת. ישראל הראתה לעולם שכוחה נובע מהערכים שלה - מהאמונה בשוויון, בחופש הדת ובכבוד האדם. אנחנו כאן כדי להישאר, זה הבית שלנו, והמזרח התיכון הוא לא רק עברנו - אלא גם עתידנו".

לפיד הזכיר בנאומו את דבריה של גלית דן, ששכלה את בתה נויה בת ה-13 ואמה כרמלה שנרצחו בניר עוז בטבח 7 באוקטובר. "גלית דן נאמה בטקס הזיכרון הלאומי בשבוע שעבר", אמר לפיד, "וסיפרה על בתה נויה, ילדה על הספקטרום שהייתה מלאה באור ואהבה את הארי פוטר. היא ישנה אצל סבתה כרמלה, וגופותיהן נמצאו מחובקות - נרצחו יחד. גלית אמרה שם משפט שריגש את כולנו: 'אנחנו לא רוצים נקמה, אנחנו רוצים תיקון' היום, התיקון הזה מתחיל".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס במהלך ביקורו לשחרור החטופים, ואמר במליאת הכנסת: "אחרי שנתיים בחושך בשבי 20 חטופים חוזרים לחיק משפחותיהם. 28 יקירים יחזרו הביתה סוף-סוף לנוח באדמה הקדושה לנצח. אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמות וסכנות - היום האזור רגוע".

"זה לא רק סוף המלחמה, זה סוף עידן הטרור והמוות, והתחלה של עידן האמונה והאלוהים. זו התחלה של הרמוניה לישראל ולכל האומות של מה שיהיה בקרוב אזור נהדר. זה עידן חדש והיסטורי של מזרח תיכון חדש".

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ