המלחמה נגמרה? בעזה ממשיכים להילחם אחד בשני. לפחות 27 בני אדם נהרגו בימים האחרונים לאחר שעימותים אלימים פרצו בין המיליציות החמושות המתנגדות לחמאס, לחלק מאנשי החמאס שחזרו לעזה בקבות הנסיגה הישראלית.

עדי ראייה סיפרו כי העימותים פרצו בשכונת תל אל-הווא בדרום עזה, לאחר שכוח שמנה 300 אנשי חמאס חמושים הסתער על בניין מגורים בו התבצרו חמושים ממשפחת דור'מוש המתנגדת לחמאס. חלק מהתושבים באזור תיארו "סצנות של פאניקה" ומשפחות רבות שנמלטו מהאזור בעקבות חילופי הירי.

"הפעם האנשים לא נמלטו מההתקפות הישראליות, אלא מבני עמם", סיפר אחד התושבים. לפי משרד הבריאות בעזה, המנוהל על ידי חמאס, נהרגו בקרבות שמונה אנשי חמאס ועוד 19 מבני חמולת דור'מוש. אנשי החמאס טענו לפני מספר ימים כי חמושים ממשפחת דור'מוש הרגו שניים ממחבלי החמאס ופצעו חמישה נוספים, מה שגרם לארגון הטרור לפתוח במבצע נגדם.

לעומתם, טען בכיר במשפחת דור'מוש בפני התקשורת המקומית כי "כוחות חמאס הגיעו לבניין ששימש בעבר כבית החולים הירדני, שם מצאה המשפחה מקלט לאחר שבתיה בשכונת אל-סברה נהרסו בתקיפה הישראלית האחרונה.

חמאס ביקש לפנות את המשפחה מהבניין כדי להקים שם בסיס חדש לכוחותיו". חילופי האש נמשכו גם בשעות האחרונות. בימים האחרונים הודיעו שלוש מיליציות חמושות המתנגדות לחמאס כי הן תומכות ביוזמת הנשיא טראמפ לסיום המלחמה.