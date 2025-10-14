תוחלת החיים שוב בעלייה. לאחר שבמהלך מגפת הקורונה נרשמה ירידה בתוחלת החיים, חוקרים מצאו כי מאז שנת 2023 נרשמה שוב עלייה ותוחלת החיים עומדת על 76.3 בנים לנשים לעומת 71.5 שנים לגברים.

נגיף הקורונה שהיה גורם המוות מספר 1 בעולם בשנת 2020, ירד עד למקום ה-20 בשנת 2023, על פי המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Lancet.

על פי הנתונים בני אדם חיים כיום 20 שנים יותר מאשר בשנת 1950. את המחקר ביצע ד"ר כריסטופר מאריי, מנהל המכון האמריקאי למדדי בריאות והערכה, יחד עם צוות חוקרים. הם ניתחו נתונים של 375 מחלות ופציעות וכן 88 גורמי סיכון ברחבי 204 מדינות בין השנים 1990 ו-2023. הם התמקדו בעיקר בנתונים של חמש מדינות אירופאיות גדולות ובהן צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד ובריטניה.

הממצאים הראו כי מחלות לב היו גורם המוות המוביל בכל אחת מהמדינות הללו בשנת 2023, למעט צרפת, גורם המוות הראשי היה סרטן הריאות. גורמי מוות מרכזיים נוספים היו סוכרת, מחלות כרוניות, אלצהיימר, עישון, לחץ דם גבוה ועוד.

תוחלת החיים הייתה גם גבוהה בהרבה בחמש מדינות אירופה האלו מאשר במקומות אחרים בעולם, ונעה בין 80.9 שנים בגרמניה ל-83.2 שנים בספרד.

החוקרים קראו לממשלות בעולם להתמקד בגורמי המוות הראשיים, אך גם באי השוויון בן גברים ונשים וכן בין אזורים שונים בעולם. הם גם טענו כי יש עלייה בקרב מקרי המוות של צעירים ומתבגרים, עקב שימוש בסמים ואלכוהול.

"הראיות המוצגות במחקר המחלות העולמי הן קריאת השכמה, הקוראת לממשלות ולמנהיגי שירותי הבריאות להגיב במהירות ואסטרטגית למגמות המטרידות שמעצבות מחדש את צרכי בריאות הציבור" אמר מאריי.