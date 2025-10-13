נשיא ארה"ב טראמפ נאם אחר הצהריים (שני) במליאת הכנסת במסגרת הביקור ההיסטורי שלו בישראל.

"אחרי שנתיים וחושך בשבי - 20 חטופים חזרו היום לחיק משפחתם. 28 נוספים יחזרו הביתה סוף סוף לנוח באדמה הקדושה לנצח. אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמות וסכנות - היום האזור רגוע. הסירנות שותקות והזריחות בארץ קודש - סוף סוף בשלום", אמר בפתח דבריו.

"זה לא רק סוף המלחמה, זה סוף עידן הטרור והמוות וההתחלה של עידן האמונה ואלוהים. זו התחלה של הרמוניה לישראל ולכל האומות של מה שיהיה בקרוב - אזור נהדר. אני מאמין בזה מאוד. זה עידן חדש והיסטורי של מזרח תיכון חדש".

בנאומו במליאה הודה טראמפ לראש הממשלה נתניהו ואמר: "אני רוצה להודות לאדם אמיץ מאוד ופטריוט שהשותפות שלו אפשרה לזה לקרות - אתם יודעים על מי אני מדבר, יש רק אחד: ראש הממשלה נתניהו. ביבי, בבקשה תעמוד".

טראמפ הוסיף בחיוך: "והוא לא קל - וזה מה שעושה אותו גדול. כל הכבוד, עבודה טובה". בהמשך הביע את תודתו "לכל האומות הערביות והמוסלמיות שבאו יחד ולחצו על חמאס לשחרר את החטופים", ואמר כי "הייתה לנו הרבה עזרה מאנשים שלא הייתם מצפים מהם". לדבריו, "זהו ניצחון גדול לישראל ולעולם - רגע מיוחד שבו כל האומות עבדו יחד כשותפות למען השלום".

באמצע נאומו של הנשיא נרשמה מהומה, כשיו"ר חדש-תע"ל איימן עודה וח"כ עופר כסיף ממפלגתו שלפו שלטים שעליהם נכתב "תכיר בפלסטין".

טראמפ הוסיף: "הוא עובד גם על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - מלחמה שלא הייתה מתרחשת אם הייתי נשיא. אבל זה קרה, וחשבתי שאפשר ליישב את זה בקלות. חשבתי שזה יהיה פשוט יותר ממה שעשינו כאן בהצלחה עם ישראל".

"אנחנו לא מתכוונים להיכנס למלחמות אבל כשאנחנו נכנסים למלחמות אנחנו ננצח בצורה שלא נראתה. לארה"ב יש את הצבא הטוב ביותר בהיסטוריה, אני רק מקווה שלא נצטרך להשתמש בו. יש לנו את הנשק הטוב ביותר בעולם, יש לנו הרבה ממנו ולמעשה נתנו גם הרבה ממנו לישראל. ביבי התקשר אלי הרבה פעמים וביקש נשקים שעל חלקם לא שמעתי, נתתי לכם אותם והשתמשתם בהם בצורה טובה מאוד."

בהמשך פנה טראמפ אל חתנו, ג’ארד קושנר, ואמר בחיוך: "אני רוצה להודות לאדם שאוהב את ישראל - אוהב אותה כל כך, שהבת שלי התגיירה בשבילו. לא ידעתי שזה יקרה". עם הזכרתה של איוונקה טראמפ, שנכחה ביציע, כל חברי הכנסת נעמדו ומחאו כפיים.

בהמשך הבהיר הנשיא "חמאס יפורק מנשקו ועזה לא תהווה איום על ישראל". על יאיר לפיד אמר "הוא בחור נחמד מאוד. ביבי, הוא יודע מה הוא עושה. ביבי, אתה יכול להיות אליו נחמד יותר. אתה לא במלחמה יותר".

טראמפ ציין: "היום יש לנו את הצבא החזק בעולם. סיימנו את המלחמה השמינית בעולם, והחטופים חזרו. כשאתה מסיים שמונה מלחמות בשמונה חודשים - זה אומר שאתה לא אוהב מלחמות".

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ

צילום: מעיין טואף / לע״מ