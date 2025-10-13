הסיפור של משפחת אנגרסט צילום: באדיבות המצלם

בתיעוד מרגש שפורסם בשעה האחרונה, ניתן לראות את חגי אנגרסט אביו של מתן שהיה חטוף בשבי חמאס האכזרי בעזה במשך שנתיים, כשהוא מקיים מנהג חביטת ערבות בהושענא רבה במתחם ברעים, רגע לפני שיחבק את בנו ששוחרר במסגרת העסקה.

סיפור מצמרר עומד מאחורי התיעוד שפורסם. לפני שנה, בערב שמחת תורה, נזכרה צילי שניידר - יו"ר ארגון 'קשר יהודי' ואישה של אמונה - שעדיין יום הושענא רבה. “שעתיים לפני החג נזכרתי שאפשר לתת למשתתפים בחגיגת שמחת תורה משותפת עבור משפחות החטופים את הזכות הקדושה לחבוט ערבות", סיפרה. באותו יום, יחד איתה, חבטו בערבות חגי וענת אנגרסט - הוריו של מתן, שהיה אז חטוף בעזה. “חבטנו כדת וכדין, ויחד קראנו: ‘קול מבשר מבשר ואומר’", נזכרת צילי.

חודשים לאחר מכן, באמצע חודש חשוון, נסע חגי אל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא. “חמש דקות אחרי שיצא מהרב", סיפרה, “הוא התקשר אליי ואמר שהרב אמר לו שוב: ‘קול מבשר מבשר ואומר’. לא הבנתי אז מה הכוונה".

עם הזמן, הסימן הזה קיבל משמעות חדשה. “איך שטראמפ התחיל לדבר על עסקה, הבנתי מייד מתי זה יקרה", מספרת שניידר. לדבריה, גם ענת וחגי - הוריו של מתן - הבינו לפני שבועיים שהרגע הגדול יגיע בהושענא רבה, בדיוק כפי שהרב ניבא.

הרבנית שניידר מסיימת, "וכך, השנה, כשהמילים “קול מבשר מבשר ואומר” חוזרות ונשמעות, הן מקבלות משמעות כפולה - לא רק פסוק של תפילה, אלא ביטוי לאמונה עמוקה שגאולה ותקווה אינן רק מילים, אלא מציאות שהולכת ומתגשמת".