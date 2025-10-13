שר המורשת, עמיחי אליהו, סיפר אתמול (ראשון) בהושענא רבה באלוני שילה על התנהלותו של תא"ל (מיל') גל הירש, שניהל את צוות המשא ומתן לשחרור החטופים.

לדברי אליהו, הירש הקפיד לפתוח כל יום במו"מ עם ארבעת המינים. "לוקח איתו ארבעת המינים - לולב, אתרוג, ערבה והדס, והוא אומר אנחנו נמצאים ליד מצרי טירן, מדברים עם אותם אנשים על מה שמדברים אבל מושכים שמחה על ידי ארבעת המינים - כך מספר לי גל הירש", אמר השר.

השר הוסיף כי גם יתר חברי הצוות הקפידו על המסורת, "כל בוקר שפתחו את המו"מ, הצוות הישראלי לקח ארבעת המינים שמסמלים את עם ישראל, בזה הם פתחו את היום, בשמחה, בקשר לעם ישראל ולהיסטוריה המפוארת".