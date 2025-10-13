וולפסון ליד השלט צילום: באדיבות המצלם

במהלך חול המועד סוכות, הציבו בחורי ישיבות מהזרם הדתי-לאומי המזוהים עם ישיבות הקו שלט גדול בכניסה להר הבית, שבו נכתב: "אסור לעלות להר הבית מפני קדושתו. אל תחללו את הר הבית.

על פי הוראת הרבנות הראשית וגדולי ישראל לדורותיהם".

המהלך עורר תגובות חריפות מצד פעילים ותומכי העלייה להר. אלקנה וולפסון, פעיל הר הבית ובנו של ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון, התייחס לשלט ואמר, "אסור לעלות להר הבית מפאת קדושתו? יהודי אחד רצה לכבד את ההורים השלו, מרוב שההורים שלו צדיקים הוא החליט - אני לא אגיע אליהם מרוב שאני מכבד אותם. כמובן שזה לא הדרך, ואם נמשיל להר הבית - אנחנו פה באים לבית המלך להמליך אותו בקדושה וטהרה, לא מפקירים לאויבים בטענה שאנחנו לא ראויים או שזה מקום קדוש".

אורי קירשנבום, מעולי הר הבית, תקף בחריפות את יוזמי השלט וכתב: "כשאני אוציא ספר משלי עם איורים אני אשים את התמונה שלהם ליד הפסוק 'תועבת ה' כל גבה לב'. ילדים שחצנים וטפשים".

מנגד, היו גם מי שהביעו תמיכה במיצג: "כל הכבוד!" כתב אחד המגיבים, ואחר הוסיף כנגד דבריו של וולפסון: "זה תמצית הדיון הנ"ל, דעת תורה vs סיפורי מעשיות".