מטה משפחות החטופים פרסם הודעה שלפיה במהלך היום (שני) יוחזרו לישראל רק ארבעה חללים חטופים מתוך 28 שמחזיק חמאס ברשותו.

"זוהי הפרה בוטה של ההסכם על-ידי חמאס", אמרו במטה המשפחות.

במטה הוסיפו: "אנחנו מצפים מממשלת ישראל והמתווכות לפעול מיידית לתקן את העוול הנורא. משפחות החללים החטופים נמצאות בימים קשים במיוחד וביגון עמוק. אנחנו לא נוותר על אף חטוף או חטופה ועל המתווכות לאכוף את תנאי ההסכם ולגבות מחיר מארגון הטרור חמאס על ההפרה".

אם חמאס לא ישתף פעולה עם תהליך ההשבה, וישראל תחשוד שהוא מסתיר את הגופות במכוון כדי לשמר אותן כקלף מיקוח, היא צפויה להטיל עליו שורה של סנקציות - בהן מניעת שיקום הרצועה, הכנסת קרוואנים, פתיחת מאפיות והכנסת ציוד אזרחי.