ראש ישיבת הגולן, הרב יואל מנוביץ, התייחס בליל הושענא רבה של 'תורה נוער' למאורעות התקופה ולסוגיות שעל סדר היום, ובהן גיוס חרדים ומעמדו של עולם הישיבות בשנה שחלפה.

לדברי הרב מנוביץ, השנתיים האחרונות - בין שמחת תורה שעברה לשמחת תורה הבאה - היא מעין "מגילה אלוקית". הרב אמר כי, "אי אפשר להתעלם מזה שהסיפור בין שמחת תורה לשמחת תורה זה לא סתם. זה לא אוקטובר, זה שמחת תורה. ומשמחת תורה לשמחת תורה יש מגילה, ובמגילה הזאת כל מקום שכתוב בה טראמפ זה מלכו של עולם שמנהל אותו".

בהמשך דבריו התייחס הרב לעולם התורה בתקופה הנוכחית ואמר, "עולם התורה שלנו הפסיד הרבה ביטול תורה, אבל הוא גדל והוא הרוויח מה שהעולם החרדי לא הרוויח. הוא הרוויח את ההתמודדויות ואת הניסיונות ואת הגדלות נפש, וקרבת השם ואינטימיות עם הקדוש ברוך הוא. עמדנו בזה בכבוד גדול - התלמידים שלנו, הנשים והאימהות הגיעו לרמות שלא היו כדוגמתן ברמת קרבת השם והשיח עם הקדוש ברוך הוא".

הרב הוסיף כי מתוך ההתמודדות הזו נולדה קומה חדשה בעבודת ה', ואמר, "בתוך הספר מאמרים שכתבו ראשי ישיבות מופיעים גם דברים שכתבו תלמידים - שירים ושיחות עם הקדוש ברוך הוא, שיש בהם שיח אמוני ואינטימי. זו קומה חדשה שנבנתה. אם אנחנו גדלנו על 'בלדה על החובש', שם מדברים לא רק על סולידריות בין החובש לפצוע, אלא על השיח ביניהם עם ריבונו של עולם. זו קומה גדולה וחדשה".