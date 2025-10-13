פרופ' ישראלי הוא בין הזוכים בפרס נובל לכלכלה

ההיסטוריון הישראלי-אמריקני פרופ' יואל (ג'ואל) מוקיר זכה היום (שני) בפרס נובל לכלכלה, יחד עם הכלכלן הצרפתי פיליפ אגיו והכלכלן הקנדי פיטר הוויט, בזכות מחקרם שהסביר את מנגנוני הצמיחה הכלכלית המבוססת על חדשנות - כך הודיעה האקדמיה המלכותית השוודית למדעים.

ג'ואל מוקיר, יליד הולנד שגדל בחיפה ומרצה באוניברסיטת תל אביב, זכה במחצית מהפרס על מחקריו שחשפו כיצד תרבות, ידע ומוסדות יוצרים בסיס לצמיחה מתמשכת ולחדשנות טכנולוגית.

המחצית השנייה הוענקה לפיליפ אגיון ופיטר האויט, שפיתחו תיאוריה המתארת כיצד חדשנות מחליפה ללא הרף טכנולוגיות ישנות ומניעה פריון וצמיחה. שלושת הזוכים סיפקו מסגרת רחבה להבנת הקשר בין חדשנות לקדמה כלכלית, והשפעתם ניכרת כיום בדיונים על אי-שוויון, מדיניות תעשייתית ופיתוח בר-קיימא.

"החתנים לימדו אותנו כי צמיחה מתמשכת אינה דבר מובן מאליו", נמסר מהאקדמיה. "לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, קיפאון כלכלי היה הנורמה - לא צמיחה. עבודתם מדגישה את הצורך לזהות איומים על המשך הצמיחה ולהתמודד עמם".

הפרס היוקרתי, ששמו הרשמי הוא פרס הבנק המרכזי של שוודיה למדעי הכלכלה על שם אלפרד נובל, הוא האחרון שמוענק השנה ושוויו 11 מיליון קרונות שוודיות - כ-1.2 מיליון דולר.