נקבע מותו של אהרון מזרחי (76) שנפצע באורח קשה מפגיעת טיל איראני ברחוב תרצה ברמת גן לפני ארבעה חודשים.

הלוויתו של אהרון תתקיים ברביעי בשעה 12:00 בחולון. אהרון, בן זוגה של אתי כהן אנג'ל ז"ל, שהה איתה בדירתם בעת נפילת הטיל. מזה כארבעה חודשים נאבק על חייו בבית החולים, והלילה נפטר מפצעיו.

משפחתו של אהרון ז"ל מסרה: "אבא וסבא שלנו היה אדם שמח, טוב לב, מלא הומור, שתמיד אהב לעזור לאחרים בלב פתוח ובנשמה גדולה, ומסירותו לילדיו ולנכדיו הייתה ללא גבול. לאחר מאבק ממושך, אנו כואבים ועצובים את לכתו וחשים אובדן גדול בלבנו".

ראש העיר, כרמל שאמה הכהן, "ביום מרגש כזה, לצערי אנחנו מתבשרים גם בבשורות קשות על תושב נוסף שלנו שאיבד את חייו במלחמה העקובה מדם הזו מפגיעת הטיל האיראני הראשון.

אהרון מזרחי ז"ל נלחם על חייו במשך ארבעה חודשים, לאחר שטיל איראני פגע באופן ישיר ברחוב תרצה בעיר במתקפת הטילים הראשונה במלחמת "עם כלביא" ורצח מיידית את בת זוגו אתי כהן אנג'ל ז"ל. אתי ואהרון נפגעו כשהם יושבים יחד. בשם כל תושבי העיר אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של אהרון ז"ל, אנחנו כבר מושיטים להם יד לסיוע ונמשיך לחבק ולעטוף אותם".