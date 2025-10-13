ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מצטרף לדרישה לשחרור האסירים היהודים הביטחוניים במקביל לשחרור המחבלים הפלסטינים.

דגן קרא לנשיא המדינה ולשר המשפטים להעניק חנינה לאסירים אלו, וזאת על רקע שחרור מחבלים. לדבריו האסירים היהודים עשו מעשים שלא ייעשו, אך במקרה ומשחררים מחבלים ערבים ללא משפט ולא מנימוקי דין וצדק, יש לשחרר גם את האסירים היהודים במקביל לשחרור המחבלים.

"בימים הקרובים ממשלת ישראל, ממשלת הימין על מלא, הולכת למרבה הצער לשחרר כמות גדולה מאוד של אסירים, מחבלים נתאבים, מהפת"ח, מהחמאס, ומארגוני טרור אחרים, ובתוכם מאות רוצחים שדם רב על ידיהם", אמר.

"גם בתקופת הסכמי אוסלו כשממשלת השמאל, הקשה ביותר שעשתה את הסכמי אוסלו, ממשלת השמאל בראשותו של רבין ופרס וגם נשיא המדינה עזר ויצמן שבא מהשמאל, הבינו שכמשחררים בגלל דברים פוליטיים לא מטעמי דין וצדק מחבלים לרשות הפלסטינית, צריך לקצוב ולשחרר גם את אותם אסירים יהודיים שעשו מעשים שלא ייעשו, מעשים חמורים שכולנו - הציבור הישראלי - מתנגד לזה. אבל אמרו: אם משחררים אותם ללא משפט בגלל מהלכים פוליטיים צריך לייצר איזון ולשחרר גם אותם".

"אני קורא לשר המשפטים יריב לוין ולנשיא המדינה יצחק הרצוג: אם חותמים על חנינות וקציבת עונש לפי החלטת הממשלה למחבלים מהרשות הפלסטינית, לשחרר גם את אותם יהודים שעשו מעשים שלא ייעשו, שטעו, שפגעו במדינת ישראל המה שהם עשו והציבור מתנגד לזה, אבל אם משחררים אותם בלי משפט צריך לשחרר גם אותם כפי שהממשלות השמאל עשו בהסכמי אוסלו", סיים.

גם חתן פרס נובל הפרופסור ישראל אומן, קרא להעניק חנינה לאסירים אלו לאחר שחרור מחבלים "אני לא מבין את ההיגיון בדבר הזה, אבל לכל הפחות אנחנו יכולים להביע את אי שביעות הרצון מהדבר הזה על ידי זה שנשחרר אסירים יהודים, שביניהם גם בן אוליאל שאין עדות על מה שהוא הואשם בו בדומא. הצליחו להאשים אותו רק על סמך ההודאה שהוציאו ממנו על ידי עינויים קשים מאוד. זה כמו בימי הביניים כשהאשימו אנשים בעבירות והוציאו מהם הודאות על ידי עינויים והוצאה להורג".

גם יהונתן פולארד קרא "עם ישראל עובר משבר גדול לראות מחבלים שמשתחררים בכדי לקבל את חטופינו. יש כאן ענין של צדק. אם אנחנו משחררים מחבלים, שבוודאי יהרגו בנו עוד פעם, לפחות אפשר לשחרר את האסירים הלאומיים שבהרבה מקרים נעצרו שלא כדין".