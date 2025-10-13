בר קופרשטיין (23) מחולון שנחטף ב-7 באוקטובר ממסיבת הנובה, שוחרר היום משבי החמאס.

האב טל תועד קם מכיסא הגלגלים לכבוד שובו של בנו לארץ. "הגשמת חלום, הוא ישמע אותך מדבר", אמרה לאב קלינאית התקשורת שלו.

"בר סייע לפצועים כשהגיעו המחבלים", סיפר האב. "הוא נסע למושב פטיש על ריינג'ר ארבע פעמים, יכול היה לברוח, אבל הוא בחר לחזור לתופת".

בבית המשפחה ישב בחיוך הסבא מיכאל. "ברוך הבא הביתה, הלב חוזר לפעום, תודה להשם יתברך", צוין על החולצה שלבשו הסב וכל בני המשפחה והחברים.

האם ג'ולי אמרה בהתרגשות לאחר ששוחחה עם בר: "לראות את הילד שלי אחרי שנתיים, איזה ילד, אני מתה. אומר 'אמא הכול בסדר', איזה גבר. תודה לבורא עולם, תודה ששמרת עליהם. היינו במתחם, פתאום הייתה שיחה שלא נענתה. ראיתי 'גדודי אל אקצה', חזרתי אליהם והם ענו לי! פתאום אני רואה את בר, התחלתי לרוץ למתחם של טל כי הוא היה בחדר".