עזת אל-רישק, חבר הלשכה המדינית של חמאס, הציג את הסכם הפסקת האש שנחתם לאחרונה כ"ניצחון פלסטיני", וטען כי "עזה וההתנגדות הפלסטינית כפו משוואות חדשות בשטח ובזירה המדינית". הדברים נאמרו בהודעה לתקשורת שפרסם ביום שני.

לדבריו, המשוואות החדשות התבטאו בסיום הלחימה ובהסכמה על עסקת חילופי אסירים, לאחר שנתיים של "תוקפנות ישראלית", כהגדרתו. הוא הוסיף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נאלץ להסכים להסכם לאחר עמידה איתנה של הציבור בעזה וארגוני הטרור ברצועה.

אל-רישק טען, "עזה הייתה ועדיין יכולה לשבור את המשוואות הציוניות ולכפות את תנאיה למרות היקף ההרס והסבל", והוסיף כי ההתנגדות הצליחה לבודד את ישראל, לאחד את דעת הקהל העולמית נגדה, ולהציג את המפעל הציוני כ"איום על שלום וביטחון אזורי ובינלאומי".

עם זאת, בניגוד מוחלט לדבריו של אל-רישק, הדרג הבכיר של חמאס הציג באפריל האחרון דרישות מקסימליות להסכם, מהן נסוג הארגון במסגרת ההסכם הנוכחי. ח'ליל אל-חיה, מבכירי חמאס בעזה, דרש אז הפסקת מלחמה מוחלטת, נסיגה ישראלית מלאה מהרצועה, התחייבות לשיקום הרצועה והסרת המצור.

למרות זאת, בהסכם הנוכחי התחייב חמאס לשחרר את כל החטופים הישראלים בעוד כוחות צה"ל נותרו מוצבים באזורים נרחבים ברצועה.