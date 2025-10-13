הרב יצחק זילברשטיין צילום: Shlomi Cohen/Flash90

על רקע שחרור החטופים החיים הורה הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין להמשיך לומר תהילים להחלמתם. "הרי הם חוזרים במצב נפשי ופיזי בריאותי קשה מאוד, לאחר התעללות קשה שעברו, והם זקוקים עדיין לרחמי שמים מרובים", נימק הרב בפסיקתו שפורסמה בעלון 'שיח יצחק'. בנוסף, הרב הוסיף נימוק כללי: "באופן כללי עדיין הישמעאלים עומדים עלינו לכלותינו, ובוודאי שיש להמשיך באמירת פרק תהילים לאחר כל תפילה". הפסיקה מגיעה ביום שבו שוחררו 20 החטופים החיים משבי חמאס, לאחר שנתיים ושבוע בשבי ברצועת עזה. המנהג של אמירת פרק תהילים מיוחד לאחר כל תפילה נפוץ בקהילות רבות ברחבי הארץ מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023.