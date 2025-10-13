אבי אוחנה, אביו של החטוף יוסף חיים אוחנה, שהשתחרר הבוקר משבי החמאס, שיתף הבוקר על תפילה מיוחדת שנענתה.

"כבר שנתיים שאנחנו לא יודעים יום ולילה, רק תפילות להקב"ה", סיפר בראיון לרדיו 'קול חי'. "קרענו שערי שמיים בתפילות ודמעות. החזקנו באמונה שלימה למרות כל הקושי, ושערי דמעות לא ננעלו.

"אמרנו להקב"ה - כל עם ישראל מתפלל ומבקש, לא יכול להיות שלא תקבל את התפילה".

האב גילה כי לפני החג ביצע מעשה סמלי: "קניתי ארבעת המינים ליוסף חיים והתפללתי לקב"ה שהוא יזכה לברך עליהם עוד במהלך החג. השם שמע את תפילתי - עכשיו הוא יברך על ארבעת המינים".

"ההתרגשות גדולה, זה פשוט חלום שהתגשם", סיכם אוחנה. "אנחנו עדיין לא מאמינים ומעכלים שזה קורה".

יוסף חיים אוחנה הוא אחד מ-20 החטופים החיים שהשתחרר הבוקר משבי חמאס, לאחר שנתיים ושבוע בשבי ברצועת עזה.