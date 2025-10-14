Avinatan Or reunites with his parents and Noa Argamani IDF Spokesperson's Unit

שורד השבי אבינתן אור הוחזק במשך רוב תקופת השבי במחנות המרכז, בתנאים קשים במיוחד. כך סיפרה משפחתו לאחר ששוחחה איתו.

הוא הורעב באופן שיטתי ולפי דוח רפואי ראשוני הוא השיל בין 30% ל-40% ממשקלו. הוא שוחרר כשהוא רזה וחלש מאוד.

בנוסף, אבינתן היה מבודד לחלוטין. במשך שנתיים שלמות - הוא לא פגש חטופים אחרים וידע מעט מאוד על מה שקרה בארץ מאז 7 באוקטובר.

כשנפגש עם בת זוגו נועה ארגמני ביקש ממשפחתו רגע לבד איתה: "סיגריה ראשונה ביחד אחרי שנתיים". הוא שמע ממנה בפעם הראשונה על הדרך שבה חולצה מהשבי ב"מבצע ארנון".

בני המשפחה מסרו אתמול: "'יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ, וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם... יֹאמְרוּ גְּאוּלֵי ה' אֲשֶׁר גְּאָלָם מִיַּד צָר'. מודים לקב"ה על החסד הגדול שהשיב לנו את בננו האהוב והיקר חי, שלם ובריא. אבינוש שלנו בבית! אחרי שנתיים שלמות של ציפייה ומאבק לשובו, הוא בבית! נחבק את אבינתן, נחגוג את הניצחון ונחזק את התקווה בעם ישראל".

הם הוסיפו כי "ברגע זה אנחנו מוקירים מעומק הלב את חיילי צה"ל הגיבורים, את הפצועים הרבים ואתכם המשפחות השכולות - בלעדיכם זה לא היה קורה". הם הודו גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, השר רון דרמר ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, "אבל בעיקר לכל עם ישראל שהיה מאחורינו, התפלל, נאבק והיה לצידנו בתקופה המורכבת הזאת". לסיכום אמרו: "בתקווה בחרנו ועם תקווה נשאר. עם ישראל חי ומנצח!".