במרכז הלאומי לרפואה משפטית זוהו היום (שלישי) החללים גיא אילוז, ביפין ג'ושי יוסי שרעבי וסרן דניאל פרץ.

סרן דניאל פרץ, בן 22 מיד בנימין, נהרג בקרבות ב-7 באוקטובר. הוא היה קצין בדרגת סרן ופיקד על טנק בנחל עוז כשהחלה מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס.

דניאל ז"ל הוא בנו של הרב דורון פרץ, יו"ר תנועת המזרחי העולמית, ונולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה.

המשפחה עלתה ארצה לפני כעשור, כשדניאל היה בן 13. אחיו יונתן לחם גם הוא בקרבות הבלימה של 7 באוקטובר ונפצע ברגלו. כמה ימים לאחר מכן הוא התחתן, מבלי שאחיו - שאז הוגדר נעדר - יכול היה להיות לצידו.

גיא אילוז, בן 26 מתל אביב, נחטף ממסיבת הנובה ברעים. כחודשיים לאחר חטיפתו, עודכנה משפחתו כי הוא נרצח. הוא תועד נמלט מאזור המסיבה והספיק לדבר בטלפון ולדווח שיורים עליו, שחברו הטוב אלון נרצח - ושהוא מסתתר.

"על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, גיא אילוז ז"ל נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה למרחב תל גמה, על ידי ארגון הטרור חמאס. גיא ז"ל מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי חמאס", נמסר בהודעת צה"ל על זיהוי החללים.

עדויות שהגיעו מחטופים שחזרו העלו כי גיא מת מפצעיו בבית החולים שיפא. לפי שורדת השבי מיה רגב, הוא נחטף מחוסר הכרה ושכב בודד שבוע שלם, כבול למיטתו. יום וחצי לפני מותו היא הוכנסה לחדרו בבית החולים, שם אמר לה שאמו היא האישה החזקה ביותר בעולם, ושברגע שיחזור הביתה יחבק אותה ולא יעזוב לעולם.

אילוז היה טכנאי קול של להקת "היהודים" ועבד עם אמנים, בהם מתי כספי ושלום חנוך. סולן היהודים תום פטרובר סיפר: "גיא שלנו, ילד מוכשר, מקסים, מתוק בצורה יוצאת דופן, אחד כזה שמתאהבים בו מיד, עם חיוך ענק שחודר אותך וגורם לך לאושר גדול". קרוביו של גיא תיארו אותו כאדם עם לב ענק, שרצה לשמח את חבריו: "האנרגיה של גיא שידרה אהבה וכבוד".

ביפין ג'ושי, בן 24 מנפאל, נחטף מקיבוץ עלומים שם למד חקלאות. הוא התחבא עם חבריו בתחילת המתקפה במיגונית שבקיבוץ. כשהמחבלים השליכו רימון ראשון פנימה, הוא הצליח להדוף אותו ולזרוק אותו אל מחוץ למיגונית. רימון נוסף שהושלך למקום הותיר אותו ואת חבריו מחוסרי הכרה. משם הוא נחטף לרצועה לצד כמה עובדי חקלאות מתאילנד.

יוסי שרעבי, בן 53 מבארי, נחטף לעזה יחד עם אחיו אלי שרעבי ששוחרר בעסקה הקודמת, ועם אופיר אנגל, בן הזוג של בתו יובל, ששוחרר בעסקת חטופים אחרי 54 ימים בעזה. 102 ימים לאחר החטיפה, משפחתו של יוסי עודכנה כי הוא נרצח בשבי. הוא הותיר אחריו שלוש בנות - יובל, אופיר ואורן - ואת ונירה אשתו. אחייניותיו נויה ויהל, בנותיו של אלי, נרצחו ב-7/10, וכך גם גיסתו ליאן - רעייתו של אלי.

צה"ל מעריך כי שרעבי נהרג בעקבות תקיפה אווירית של מבנה סמוך לנקודה שבה הוחזק יחד עם איתי סבירסקי מבארי, שנרצח על-ידי חמאס כמה ימים לאחר מכן; ולצד נועה ארגמני, שחולצה בהמשך בחיים מדירה בנוסייראת.

אלי שרעבי, אחיו של יוסי, מסר: "אתמול בלילה המעגל שלי נסגר, אחרי שאלון אהל (שאיתו הוחזק בשבי; ל"ג) חזר הביתה - ויוסי חזר לקבורה ראויה במדינת ישראל. תודה על ההודעות החמות והתמיכה האינסופית שאני מקבל מהעם המדהים הזה, ולכל מי שתמך לאורך כל הדרך וגרם לזה לקרות סוף סוף. לא נעצור עד שכל החללים יוחזרו הביתה".