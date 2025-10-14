בישראל מפעילים לחץ כבד על חמאס לעמוד בהסכם ולבצע פעימה נוספת ולשחרר גופות חללים אחרת יינקטו צעדים ממשיים נגד ההפרה.

מהמידע שהועבר לישראל דרך המתווכות ומהשיחות שנערכו במגעים בין הצדדים, עולה שחמאס מחזיק במידע מדויק על מקום הימצאם של יותר מ-10 חטופים חללים.

בישראל החליטו בעקבות ההפרה כי מעבר רפיח לא יפתח מחר ליציאה של עזתים - עד שחמאס ישיב את החללים החטופים.

כמו כן, הוחלט לצמצם את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, אך טרם סוכם לגבי כמות הסיוע שתועבר. המתווכות טוענות מנגד כי הארגון הרצחני חמאס עושה מאמץ גדול להביא עוד חטופים חללים.

בערוץ אל-ערבי הקטארי דווח כי צוותים מצריים פועלים ברצועה עזה כדי לסייע באיתור מקומות שנמצאים בהם החטופים החללים וכדי להוציא אותם.

גורם ישראלי הגיב: "הלחץ הישראלי מתחיל לעשות את שלו. כולם מבינים שמדובר בהפרה בוטה של ההסכם, וחמאס פועלים כעת כדי לייצר פעימה נוספת מוקדם ככל הניתן. עוד מוקדם לדעת, אבל אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם באמצעות ההסכם. אם לא יעבוד בהסכם, זה יעבוד בכוח".